Cámara confirma rechazo de indemnización por G. 7.400 millones a exfuncionario del BNF

El rechazo a la indemnización de daños y perjuicios solicitada por Eduardo Silvino Franco Pereira, ex funcionario del Banco Nacional de Fomento (BNF), resuelta mediante Sentencia Definitiva N° 724 del 12 de diciembre de 2023 por el juez en lo Civil y Comercial del 7° Turno Édgar Rivas Laguardia; fue confirmada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala, que declaró desierta la nulidad interpuesta por la parte actora.

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La resolución del tribunal de alzada se dio por Acuerdo y Sentencia N° 55 de fecha 23 de abril de 2026, dictada por los camaristas Carlos Alfredo Escobar, Hugo Manuel Garcete y Antonia López de Gómez; por lo que luego de cinco años de litigio se concreta el rechazo a la indemnización solicitada por el accionante.

Específicamente el juicio caratulado “Eduardo Silvino Franco Pereira c/ Banco Nacional de Fomento y otros s/ indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual”, versó sobre el reclamo indemnizatorio, por G. 7.386.543.080, promovido por Eduardo Silvino Franco, un ex funcionario de la entidad.

El accionante argumentó una supuesta instrumentación incorrecta de un crédito otorgado por el banco en favor de este en el año 2007; en consecuencia planteó la demanda en contra del BNF y de quienes fueran directivos de la entidad; Hermes López, Oscar Florentín y Waldimir Ayala.

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Fallo representa un alivio para el BNF

El accionante Eduardo Silvino Franco había fundamentado que el BNF lo demandó en el 2007, por la suma de G. 1.197.220.982 valiéndose de un certificado de deuda sin respaldo complementario (solicitud de crédito, pagarés), demanda que concluyó con la inhibición general de gravar y vender. Esto le habría ocasionado cuantiosos daños patrimoniales, según argumentó, reclamados en el juicio promovido en el año 2021.

En el juicio el Banco Nacional de Fomento, representado por los abogados Andrés Bogado Villalba y Raúl López Riquelme, opuso una excepción de prescripción en contra del millonario reclamo indemnizatorio procurado por el ex funcionario; recurso que fue acogido de manera favorable en la primera instancia y ahora confirmada en la Cámara de Apelaciones.

En cuanto a los exdirectivos de la entidad financiera estatal, los mismos plantearon también la excepción de prescripción y falta de acción, a lo cual el juzgado de Primera Instancia hizo lugar, siendo confirmada en alzada.

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Los representantes del BNF expresaron que la sentencia confirmatoria dictada por el Tribunal de Apelaciones trae un manto de alivio a la estatal, puesto que de haber prosperado la demanda procurada por el ex funcionario, la condena hubiera significado un perjuicio patrimonial multimillonario para el Estado.