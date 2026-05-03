Continúa reclamo por mal estado de camino en la capital de Misiones

Continúan las quejas por el mal estado de los caminos en las distintas compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones. En esta ocasión, los pobladores de la comunidad de San Cristóbal denuncian el deplorable estado de la vía.

Los vecinos señalan que en la zona se encuentra una de las canteras más grandes de toda la región.

De allí salen constantemente camiones cargados de piedra para diversas obras en todo el departamento, principalmente para empedrados; sin embargo, sus propios caminos se encuentran en muy malas condiciones.

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Mencionan que desde el lugar transportan materia prima para llevar progreso a otras localidades, mientras que el camino vecinal está en estado deplorable en gran parte de su recorrido. Esta situación ocasiona que los vehículos que transitan por la zona sufran averías constantes.

“Sacamos la piedra, pero no contamos con caminos en condiciones. Desde hace muchísimo tiempo, las autoridades, tanto municipales como departamentales, no nos dan respuesta ni realizan las reparaciones necesarias”, afirmaron los vecinos.

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“Pedimos a los candidatos a la intendencia que incluyan en sus planes de gobierno el empedrado de la vía, ya que es la única solución y la materia prima es lo que nos sobra”, indicaron.

La comunidad de San Cristóbal está ubicada a unos 10 kilómetros de San Juan Bautista. Las actividades principales de la zona son la extracción en la cantera y la producción agropecuaria.

Los productores deben trasladarse diariamente hasta la ciudad para comercializar sus productos, soportando las dificultades que genera el pésimo estado del camino.