La horticultura es una fuente de sustento familiar segura, afirman

En la compañía de Mburika Reta, distrito de San Juan Bautista, Misiones, se encuentra la finca familiar de los Correa, donde se dedican al cultivo de diversas variedades de hortalizas, siendo el locote su principal producción.

Francisco Correa mencionó que hace más de una década se dedica a este rubro junto a toda su familia, actividad que es muy sustentable y les permite mantenerse económicamente. Indicó también que trabajan de manera independiente, sin pertenecer a ningún comité ni recibir ayuda de la municipalidad, la gobernación o el Gobierno nacional.

“Nosotros cultivamos todo tipo de hortalizas, como locote, tomate y lechuga, que son los rubros más seguros en la producción. Aunque lo que más producimos es el locote”, señaló.

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Asimismo, comentó que entre sus cultivos también producen frutilla, producto muy requerido por su clientela, y destacó que se trata únicamente de una finca familiar.

“Trabajamos en la huerta junto a mi padre y mis hermanos. Gracias a Dios, tenemos una muy buena producción durante todo el año y, gracias a esto, se mantiene toda la familia”, agregó.

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Con relación a las ventas, explicó que su padre, Ciriaco Correa, es quien se encarga de dicha actividad y que ya cuentan con una clientela definida a quienes abastecen semanalmente.

Manifestó que poseen unas mil plantas de locote, las cuales producen mínimamente unos 100 kilogramos a la semana.

“Tenemos momentos difíciles y momentos de abundancia, ya que este rubro depende mucho de las condiciones climáticas. Trabajamos de forma independiente, no integramos ninguna comisión ni asociación y tampoco recibimos ayuda de ninguna institución”, manifestó.

Finalmente, Francisco Correa dejó un mensaje para la población: “Si uno se esfuerza y hace un trabajo duro pero constante, todo se puede lograr en la vida. Este rubro es un buen sustento para la manutención familiar”.