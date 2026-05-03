¿Qué relación tienen los murciélagos y el Templo San Buenaventura?, lo explican en charla

Este lunes 4 de mayo se realizará un diálogo educativo centrado en la protección de los murciélagos y la preservación de la riqueza histórica en la ciudad de Yaguarón.

El evento se organiza en el marco de la restauración del Templo San Buenaventura, buscando un equilibrio armonioso entre la fauna local y la integridad de los monumentos nacionales.

A través de la participación de los expertos en biología, la bioóloga Gloria González de Weston, Karen Chávez y Elías Marín, pretenden concientizar a la comunidad sobre el cuidado del patrimonio cultural paraguayo desde una perspectiva ambiental.

Además, quieren instala una iniciativa que recuerde la importancia de integrar la conservación de la biodiversidad con el mantenimiento de sitios arquitectónicos emblemáticos, como lo es el templo.

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Invitan a charla sobre murciélagos

El encuentro se realizará mañana, a las 16:00, en la Bibioteca Defensores del Chaco, ubicada sobre la ruta PY01, entre las calles Manuel Gamarra y B. Gamarra.

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Un dato curioso es que actualmente solamente las murciélagas hembras anidan en el templo, mientras que los machos lo hacen en el cerro, conlindante al templo, lo cual es curioso, ya que se trata de una especie que anida donde hay rocas.

Agregan que en temporada de apareamiento los machos acuden hasta el templo. También que hasta el momento, desconocen como los murciélagos fueron hasta el templo, además de que todavía no hay una población importante como para saber si es que se quedarán hasta pasada la temporada de apareamiento.

La charla es organizada y auspiciada por la Secretaría Nacional de Cultura, el Despacho de la Primera Dama, Itaipú Binacional, Parque Tecnológico Itaipú, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, La Municipalidad de Yaguarón, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros.