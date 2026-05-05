Incendio en Ahorros Paraguayos: personas derivadas al Ineram están estables

Aproximadamente al mediodía de este martes se reportó un incendio en el edificio de Ahorros Paraguayos del microcentro de Asunción, en el cual funcionan oficinas laborales y viviendas familiares.

Según los informes preliminares, varias personas sufrieron una descompensación, 11 de ellas fueron derivadas a centros médicos y cuatro de ellas fueron hasta el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram).

El doctor Víctor Hugo Godoy, director general del Ineram, dijo que todas las personas que llegaron hasta el centro asistencial fueron rápidamente atendidas y están estables.

“Son personas que llegaron hasta acá por inhalación de humo. Se les están realizando las evaluaciones correspondientes, pero ninguno está en estado de gravedad”, aclaró.

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“Estamos preparados para recibir a más personas si es que es necesario, pero hasta el momento solo llegaron estas cuatro personas”, finalizó.