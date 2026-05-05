Madre cómplice de abuso de su hija de 12 años recibe alta condena en Pedro Juan Caballero

Un tribunal de la Circunscripción Judicial de Amambay, declaró culpable del hecho de abuso sexual en niños en calidad de cómplice y de violación del deber de cuidado en calidad de autora, a una mujer de 42 años y la condenó a 18 años de pena privativa de libertad.

La víctima del hecho que sucedió en Pedro Juan Caballero en el 2022, fue su hija de 12 años, según el fiscal del caso Emilio Álvarez. De acuerdo con sus manifestaciones, la mujer entregó a la niña para convertirse en “concubina” de un hombre de 30 años.

“Ella le entregó a cambio de víveres y le proveía pastillas anticonceptivas para evitar un embarazo; además no le envíaba a una escuela”, indicó el representante del Ministerio Público para explicar que por esas circunstancias se le acusó por abuso sexual y también por violación del deber de cuidado.

El tribunal que emitió la sentencia condenatoria, estuvo integrado por los jueces Marcelina Quintana como presidenta, Librada Peralta y Mario Peralta.

Autor directo del abuso está prófugo

El fiscal Emilio Álvarez señaló que el sospechoso del abuso sexual en perjuicio de la niña que en aquel tiempo tenía 12 años, un hombre que en aquella época tenía 30 años, se encuentra prófugo desde el 2022. “Se hizo un procedimiento en la casa en la que vivía con la niña, le habrán avisado y huyó”, indicó el fiscal acerca del sospechoso.

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Los nombres de la condenada y la víctima se omiten en cumplimiento de la ley de protección de los niños, vigente en nuestro país.