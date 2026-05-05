Ybycuí: en sesión “al aire libre”, la mayoría de la Junta Municipal rechaza ejecución presupuestaria

Para dejar constancia de que la puerta de la Junta Municipal de Ybycuí se encontraba cerrada, los ediles solicitaron la presencia de la escribana pública Lucía Juliana Morel Feltes, quien acudió al lugar. La profesional labró el acta correspondiente y, posteriormente, los concejales sesionaron en el patio de la institución municipal.

La sesión extraordinaria se llevó a cabo luego de la plenaria ordinaria fallida del lunes.

El concejal Andrés Samaniego Rolón (ANR) denunció un quiebre institucional en la Junta Municipal tras el retiro del presidente, Francisco Arrúa (ANR), y del vicepresidente, Julio Chávez (PEN), en plena sesión ordinaria, que se desarrolló ayer en horas de la mañana. El abandono de la sesión de las autoridades se produjo luego de que el edil Elvio Díaz (ANR) solicitara el rechazo de la ejecución presupuestaria 2025 de la gestión de la intendenta Cristina Servín Franco (ANR-HC).

La moción de Díaz fue secundada por la concejala Mary Soilán, quien alegó que la Comisión de Hacienda y Presupuesto no pudo acceder a toda la documentación requerida a la Intendencia.

Esta postura fue fustigada por el titular de la Junta, Arrúa, quien recordó que el dictamen de la Comisión de Hacienda —firmado previamente por la propia Soilán— recomendaba la aprobación, cuestionando su repentino cambio de versión.

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Ante el inminente rechazo, Arrúa levantó la sesión de forma unilateral. Los ediles solicitaron inmediatamente una sesión extraordinaria vía WhatsApp, ya que la nota redactada no pudo ser recepcionada. El presidente de la Junta, Arrúa, y el secretario Luis Rivas no atendieron las llamadas y mensajes para abrir la puerta, por lo que los ediles sesionaron en el patio de la institución.

Denuncian “obras inconclusas”

Durante el tratamiento, el concejal Elvio Díaz expuso los fundamentos del rechazo, señalando la falta de documentos respaldatorios. Entre las presuntas irregularidades, citó el caso de un empedrado en la zona de Cerro Achón, donde se habrían destinado G. 185.501.250, según datos de la Contraloría General de la República (CGR).

Sin embargo, la obra figuraría como ejecutada cuando, en la práctica, está inconclusa, sin cordones y en estado de abandono.

Asimismo, cuestionaron el acceso a la comunidad de San José-Boquerón, donde se observan entubamientos viejos y caminos intransitables, a pesar de que se habría contratado a una empresa privada, mientras también operaban maquinarias municipales. No accedieron al costo de la obra.

Seis concejales votaron por el rechazo: Andrés Samaniego Rolón, Víctor González, Mary Soilán de López, Hugo Gabilán, Elvio Díaz y Miguel Morel. Se abstuvo la edil Mariela Alegre (PEN), mientras que se ausentaron el titular de la Junta, Francisco Arrúa; el vicepresidente, Julio Chávez; Mirna Tillería, Hugo Villamayor y Magín Ávalos.

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El dictamen de Hacienda

Resulta llamativo que el dictamen original de la Comisión de Hacienda y Presupuesto recomendaba la aprobación. En dicho documento, la comisión —integrada por concejales como Hugo Villamayor, Mary Soilán, Hugo Gabilán y Mirna Tillería— señala que no se detectaron daños patrimoniales y que las “desprolijidades” administrativas habían sido subsanadas, con la presencia de la intendenta.

Recomienda a la ejecutiva comunal la implementación de mecanismos para aumentar la recaudación de recursos propios —especialmente en rubros como Impuesto Inmobiliario y Patentes— y la actualización de las tasas municipales para financiar el ejercicio 2026.

Intendenta apunta a trasfondo político

La intendenta de Ybycuí, María Cristina Servín Franco negó las irregularidades y afirmó que hasta el momento no recibió notificación oficial del rechazo de su ejecución presupuestaria. “Hoy no tengo un solo documento. Todo lo que circula es virtual y con fines mediáticos de gente que quiere prensa”, expresó.

Servín Franco señaló que los concejales tuvieron acceso a toda la documentación requerida en reiteradas ocasiones, incluso con su acompañamiento personal durante el proceso de análisis.

“Se les proveyó la totalidad de los documentos respaldatorios, tal como solicitaron. Participé en reuniones, respondí consultas y revisaron todo. Si algo estuviera mal, no estaríamos recibiendo transferencias normalmente, incluso tengo todas las aprobaciones de los entes de control”, dijo.

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Indicó además que existe un dictamen previo de aprobación unánime por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, lo que —según dijo— genera sorpresa el cambio de postura de la concejala Mary Soilán, quien firmó por la aprobación y, en la sesión de la Junta Municipal, votó por el rechazo; es evidente que hay direccionamiento político para rechazar, sostuvo.

Finalmente, Servín Franco dejó entrever que los cuestionamientos responden a una persecución política impulsada por sectores del cartismo, apuntando directamente al ministro Juan Carlos Baruja. “Voy a responder con trabajo”, sentenció.