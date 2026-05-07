Puentes provisorios de caranday generan debate y cruces políticos en Tacuaras

La controversia surgió luego de trabajos de perfilado de calles realizados con maquinarias de la Gobernación de Ñeembucú.

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De acuerdo con vecinos de la zona céntrica, las tareas alteraron el escurrimiento natural del agua y dificultaron el ingreso a varias viviendas, además de agravar problemas de anegamiento tras las últimas precipitaciones.

Ante esa situación, al menos cuatro familias solicitaron asistencia a la Municipalidad. Según explicó el jefe comunal, Lorenzo Irún (PLRA), cuadrillas municipales realizaron labores de drenaje manual con palas para restablecer el paso del agua y, como respuesta inmediata, resolvieron colocar puentes de caranday en los accesos afectados.

Las imágenes de las improvisadas pasarelas se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron críticas. Algunos usuarios cuestionaron que se haya optado por estructuras de madera en lugar de instalar tubos de cemento u otras obras permanentes de infraestructura.

El intendente municipal Irún sostuvo que se trató de una solución de emergencia adoptada con los materiales disponibles en la zona y elaborada por jornaleros municipales dentro de su horario habitual de trabajo.

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“La Municipalidad no invirtió ni un guaraní, no se compró ni un clavo”, afirmó.

El intendente remarcó que la medida es provisoria y que tuvo como único objetivo restablecer el acceso seguro a las viviendas mientras se evalúan soluciones definitivas.

Persecución política

En otro momento, atribuyó las críticas a una “persecución política” impulsada por sectores de la oposición. Señaló que algunos concejales colorados buscan desgastar su imagen en medio del escenario preelectoral, atendiendo que se postula nuevamente al cargo.

Además, denunció que las maquinarias de la Gobernación ingresaron al lugar sin coordinación previa con la Intendencia y bajo la gestión de un concejal colorado que también aspira a la reelección.

A su criterio, la intervención fue deficiente, taponó el desagüe pluvial y terminó afectando directamente a las familias de la zona.

Mientras continúa la discusión pública, los vecinos esperan que las autoridades departamentales y municipales articulen una solución de fondo que permita evitar nuevos anegamientos y garantice la circulación segura en el sector urbano de Tacuaras.