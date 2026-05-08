Denuncian presunto uso de maquinaria pública con fines electorales en San Juan de Ñeembucú

Según el edil opositor Alberto Ghiringhelli (PLRA), una motoniveladora perteneciente a la Gobernación habría sido empleada en trabajos viales en la compañía Laguna Itá, distrito de San Juan de Ñeembucú.

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Sostuvo que el propio jefe comunal de San Juan de Ñeembucú, Aldo Armoa (ANR -HC), habría expuesto la situación al publicar en su estado de WhatsApp una fotografía acompañada del mensaje: “Trabajando x Laguna Itá con los futuros concejales”.(sic)

La denuncia generó cuestionamientos debido a que Laguna Itá es una de las comunidades con mayores carencias de infraestructura dentro del distrito.

Sus pobladores han realizado reiteradas manifestaciones en los últimos años para reclamar caminos transitables y puentes de todo tiempo, ante las dificultades que enfrentan para desplazarse, especialmente en épocas de lluvias.

El concejal recordó que durante años los habitantes de la zona reclamaron respuestas sin obtener soluciones concretas.

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“Las autoridades nunca aparecieron cuando la comunidad necesitaba. Ahora, en plena campaña electoral, se presentan como salvadores”, expresó.

Alberto Ghiringhelli (PLRA) calificó el hecho como una práctica recurrente del oficialismo y señaló que no se trata de un caso aislado.

Mencionó como antecedente reciente lo ocurrido en Isla Umbú, donde un candidato colorado a la Intendencia (Pelagio Colmán) difundió en sus redes sociales un video en el que se observa un tractor de la Gobernación realizando trabajos de preparación de suelo.

Asimismo, indicó que en Humaitá otro aspirante del movimiento Honor Colorado también publicó imágenes junto a maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Gobernación durante tareas de mejoramiento de caminos.

Para el edil departamental, este tipo de acciones alimenta las sospechas de utilización de bienes públicos con fines partidarios y profundiza el malestar ciudadano, principalmente en comunidades que históricamente reclaman obras básicas y presencia efectiva del Estado.

Intentamos obtener la versión del intendente Aldo Armoa (ANR-HC) sobre las acusaciones, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible establecer comunicación. No obstante, queda abierta la posibilidad de recoger su postura en próximas publicaciones.