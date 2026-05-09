Bajas temperaturas: habilitan albergues y anuncian rescate de personas vulnerables en Pedro Juan Caballero

Debido a las bajas temperaturas registradas y una tendencia de descenso aún más significativo para los próximos días, dos albergues transitorios fueron habilitados en la ciudad de Pedro Juan Caballero para dar apoyo a las personas en situación de calle; uno de los recintos fue habilitado por la Municipalidad y otro por la Gobernación de Amambay. Dichas instituciones contarán con el apoyo de la Policía Nacional y los bomberos locales para llevar a cabo la tarea de rescate de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, según indicaron desde los entes descentralizados.

Podrán asistir a más de 35 personas

La abogada Patricia Franco, responsable del albergue habilitado por la Municipalidad, indicó que en el recinto a su cargo podrán asistir a unas 12 personas que recibirán cena, desayuno y chequeo médico. El espacio está ubicado sobre Juan E. Oleary entre Ayolas y 12 de junio de esta ciudad donde funciona regularmente un centro de cuidado de adultos mayores.

Por su parte, el abogado Enrique Bracho, secretario de Desarrollo Social de la Gobernación de Amambay, indicó que el espacio destinado para acoger a las personas en situación de calle es el Salón Emiliano R. Fernández, ubicado en el predio de la institución; en el lugar asistirán a 25 personas que podrán cenar y desayunar en el albergue.

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Piden apoyo de la ciudadanía

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Azules de Pedro Juan Caballero, anunciaron que estarán alerta para rescatar a las personas vulnerables para llevarlas a los albergues habilitados; en ese sentido, Isidro Zárate, comandante de dicha unidad, pidió a la población que brinde apoyo dando aviso sobre las personas en esa situación.

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Las líneas habilitadas para dar aviso en Pedro Juan Caballero son 0336272429 , 0336272807, 0972829002, 0976811236 y 0991480678, además del 911.

Según la Dirección Nacional de Meteorología, en Pedro Juan Caballero se prevén temperaturas mínimas de entre 5 y 7°C para los próximos días.