Casa de Indios de Santiago sigue en estado crítico por ausencia de SNC

Luego de poco más de un año de la última vez que se hiciera público el estado calamitoso en que se encuentra la estructura edilicia de la Casa de Indios, reliquia del distrito de Santiago, Misiones, los pobladores reclaman que la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) active alguna medida para su preservación. Urgen que se realice la restauración y puesta en valor del edificio que encierra mucha historia de la comunidad.

Los habitantes consideran que la falta de respuestas oficiales evidencia abandono institucional hacia uno de los patrimonios históricos más importantes del distrito. La reliquia se encuentra ubicada en la calle 14 de Mayo y Julia Miranda de Estigarribia, al costado de la plaza central.

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A finales de abril de 2025, la Junta Municipal de Santiago, por medio de la Resolución Nº 40/2025, declaró emergencia patrimonial la estructura edilicia de la “Casa de Indios”, construida en el siglo XVII, según los datos históricos. Con este documento se insta al intendente Melchor Medina (ANR-HC) a implementar medidas urgentes para evitar el colapso del inmueble.

Pese a las gestiones posteriores realizadas por el Ejecutivo comunal, no se observan medidas que permitan salvaguardar uno de los últimos patrimonios públicos de la época jesuítica. La ciudadanía reclama mayor compromiso de las autoridades nacionales y departamentales.

Para evitar el colapso del techo, funcionarios de la comuna apuntalaron con postes las vigas que sostienen la estructura superior. Además, extendieron una carpa sobre esta para evitar que las lluvias agraven el estado crítico de la “Casa de Indios”.

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Sin embargo, con las primeras ráfagas de viento y las precipitaciones registradas, la cobertura improvisada cayó al suelo. Esta situación volvió a encender la preocupación de los vecinos, quienes consideran insuficientes las acciones preventivas encaradas hasta el momento por las autoridades municipales.

En su momento, la integrante de la Comisión de Resguardo Cultural de Santiago, licenciada Dolores Cabral, lamentó la falta de acciones urgentes para salvar la infraestructura de un patrimonio que forma parte de los orígenes de este distrito.

“Su pérdida será irreparable para toda la ciudadanía santiagueña”, expresó.

La referente cultural insistió en la necesidad de que las instituciones responsables impulsen trabajos inmediatos de restauración antes de que la estructura termine desplomándose por completo. También recordó que el sitio posee un alto valor histórico y cultural para Misiones.

Las paredes de adobe se deterioran con cada lluvia que cae sobre la ciudad. Esta situación aumenta las posibilidades de que la infraestructura colapse de un momento a otro, poniendo en riesgo un patrimonio invaluable para la comunidad, según mencionaron pobladores de la zona.

“Es importante que la Secretaría de Cultura deje de lado la burocracia y ejecute algún tipo de acciones para salvar la Casa de Indios y, así, evitar la pérdida de un patrimonio cultural importante para esta ciudad”, expresó el poblador preocupado por el abandono del edificio histórico.

Le consultamos vía mensajes telefónicos al intendente Melchor Medina acerca de las gestiones realizadas para la protección y preservación del patrimonio jesuítico, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta. Estamos abiertos a escuchar su versión.

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