Moderna sala de música fortalece la formación artística de niños en Pilar

El acto de habilitación de la sala de música de la escuela San Miguel de la ciudad de Pilar contó con la presencia de la directora país de KOICA, Hyeyoung Shin; la coordinadora departamental de Educación, Doris Centeno; y el director de la institución educativa, Joel Peña. También asistieron alumnos, docentes y padres de familia.

La incorporación de este nuevo espacio educativo busca convertir la música en una herramienta de integración, creatividad y formación integral para los estudiantes pilarenses.

Lea más: koica invierte mas de g 400 millones en escuela agrícola

Durante su intervención, el director de la escuela San Miguel, profesor Joel Peña, agradeció el respaldo brindado por KOICA, destacando que es la segunda vez que la institución recibe una importante donación de parte de la cooperación coreana.

Recordó que anteriormente fueron beneficiados con el equipamiento de una sala de informática y que ahora la escuela cuenta con una renovada sala de música, cuya inversión ronda los 17 mil dólares.

“Este aporte representa una oportunidad invaluable para nuestros estudiantes, quienes podrán desarrollar sus talentos artísticos en un espacio adecuado y con instrumentos modernos”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una herramienta fundamental

Por su parte, Hyeyoung Shin resaltó la importancia de la música en el proceso de formación de niños y jóvenes.

Señaló que en Corea la enseñanza musical no es considerada solo un pasatiempo, sino una herramienta fundamental para estimular el desarrollo intelectual y la sensibilidad humana.

Indicó que el objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades artísticas y cognitivas de los alumnos de la Escuela San Miguel, brindándoles mayores oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal.

A su turno, Doris Centeno valoró el impacto educativo y social de la nueva infraestructura musical. “KOICA entendió que un niño con un instrumento sueña más grande. Gracias por invertir en el futuro de nuestros estudiantes”, manifestó.

Interpretaciones en dos idiomas

La ceremonia tuvo un momento emotivo con la participación de los niños de la institución, quienes interpretaron el Himno Nacional Paraguayo y el himno de Corea. Además, canciones en idioma coreano aprendidas junto a la profesora de música Sung Ae Keak, conocida cariñosamente como “Amorina”, impulsora del proyecto de modernización de la sala musical.