Video: choferes se enfrentan en la Terminal de Asunción tras roces en la ruta

Dos choferes, oriundos de la ciudad de Caaguazú y pertenecientes a diferentes empresas con itinerarios casi idénticos, protagonizaron un escandaloso enfrentamiento el sábado en la Terminal de Ómnibus de Asunción, que terminó con ambos en la comisaría.

Según los datos recabados, la hostilidad no fue un hecho aislado del momento, pues los trabajadores del volante venían manteniendo roces y maniobras peligrosas en ruta.

La tensión explotó finalmente al ingresar a la estación de buses, cuando uno de ellos acusó al otro de haberle cerrado el paso de forma temeraria para arrebatarle pasajeros durante el trayecto.

Al detenerse en la zona de estacionamiento de buses, uno de los involucrados descendió de su unidad empuñando un palo de madera y el segundo chofer respondió de inmediato extrayendo un hierro contundente, dispuesto a repeler el ataque.

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La pelea fue frenada gracias a la rápida intervención de otros choferes y personal de seguridad de la Terminal, quienes lograron separar a los hombres antes de que se produjeran lesiones de gravedad.

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Una vez controlada la situación, agentes de seguridad de la Terminal detuvieron a los dos choferes, quienes fueron trasladados hasta la Comisaría 15ª Metropolitana.

Sin embargo, una vez en la sede policial, ninguno de los involucrados quiso formular una denuncia formal contra el otro.