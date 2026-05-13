Delincuencia precoz en Amambay: se reporta aumento de delitos cometidos por menores de edad

La titular del Juzgado Penal de Adolescencia de Amambay, Liz Gonçalves, reveló que, en lo que va del 2026, unas 42 causas penales que involucran a menores de edad ingresaron a la oficina a su cargo. Indicó que ese número representa más del 50% de los procesos abiertos durante el 2025, cuando se registraron 81 casos de adolescentes infractores.

La magistrada dijo estar sorprendida por la cantidad de casos en mayo, que ya sumaron 12, y señaló que esto marca una tendencia de aumento sostenido que genera preocupación.

Pobreza y adicción

La jueza Liz Gonçalves manifestó que son varios los factores que inciden en la incursión de adolescentes al mundo criminal. “Una de las causas es la desintegración familiar; también la pobreza extrema y la deserción escolar”, indicó la magistrada.

Expresó que la causa más fuerte es la adicción a estupefacientes.

“El consumo de drogas es un factor muy influyente, ya que muchos chicos primero caen en las drogas y después cometen hechos punibles; el 90% de los internados en el Centro Educativo (antes cárcel de menores) admite haber consumido drogas”, puntualizó Gonçalves.

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Son 21 adolescentes infractores los que actualmente están recluidos en el Centro Educativo de Pedro Juan Caballero por diversos delitos. Los más comunes son los hurtos menores, aunque también se encuentran supuestos autores de hechos más graves como asaltos y robos de armas.

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Creación de unidad fiscal especializada, pide jueza

La jueza Liz Gonçalves manifestó que, teniendo en cuenta las cifras y algunas dificultades en los trámites procesales, es necesaria la creación de una unidad especializada en materia de adolescencia penal en el Ministerio Público de Pedro Juan Caballero.

“Se puede hacer como en Asunción, Central y Ciudad del Este; las unidades penales ordinarias están sobrecargadas”, expresó Gonçalves.