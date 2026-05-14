Desfile estudiantil de homenaje a la patria y a la madre en Pedro Juan Caballero

Alumnos de más de 60 instituciones educativas de todos los niveles, protagonizaron el tradicional desfile por la calle Carlos Antonio López de la ciudad de Pedro Juan Caballero; el gran despliegue estudiantil fue antecedido por un acto llevado a cabo en la plaza que lleva el mismo nombre en honor a uno de los Próceres de Mayo y tuvo como oradores al intendente municipal Ronald Acevedo (PLRA), el presidente de la Junta Municipal, Ever Salinas (PLRA), y Matías Rodrigo Fernández Silva, en representación de los estudiantes.

Durante la marcha, los estudiantes que estuvieron acompañados por docentes y directores portaron las banderas de la ciudad, el Departamento y el país, además de los estandartes de sus respectivas instituciones y pancartas con mensajes alusivos a los valores y el espíritu patriótico, además de salutaciones a las madres por su día. Autoridades locales y departamentales, al igual que familiares de los alumnos, asistieron al evento.

El país necesita mejores gobernantes, afirma estudiante

El joven Matías Rodrigo Fernández Silva, ofició como representante de los estudiantes de la ciudad de Pedro Juan Caballero durante el acto conmemorativo por los 215 años de la independencia nacional. El mismo se dirigió a las personas de su generación, instando a reivindicar los valores para construir un futuro mejor. “Nuestro Paraguay necesita mejores gobernantes, médicos más humanos, jueces justos y todo eso empieza hoy, en las aulas, en la forma en que actuamos y las decisiones que tomamos cada día”, dijo en una parte de su discurso.

Lea más: Rinden homenaje a la patria por sus 215 años de independencia en la capital de Misiones

Finalmente, animó a los jóvenes a perseguir sus sueños y metas y a trabajar en su formación. “No seamos jóvenes limitados, seamos apasionados por aprender, crecer y servir; nunca nos rindamos”, expresó.