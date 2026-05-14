El arte como escudo: 2.000 jóvenes reflexionan sobre los riesgos del alcohol

A través de una metodología de educación positiva, el programa “En Serio Paraguay”, impulsado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), logró sensibilizar a más de 2.000 estudiantes de 10 instituciones educativas en los departamentos de Cordillera y Paraguarí.

La iniciativa busca prevenir el consumo de alcohol en menores de edad, descentralizando las actividades para llegar a comunidades estratégicas.

Según informó Carlos Vera, coordinador del proyecto, las jornadas en el departamento de Paraguarí se concentraron en Acahay y Yaguarón, involucrando a instituciones como el Colegio Nacional Coronel Valois Rivarola y la Escuela Básica Panamericana, entre otras.

Por su parte, en Cordillera, el epicentro fue la ciudad de Emboscada, alcanzando a instituciones como el Colegio Parroquial Señor de las Palmas y el Colegio Nacional San Agustín.

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Identidad y cultura: El guaraní como puente

Uno de los pilares del éxito de esta edición fue la adaptación lingüística. La obra de teatro presentada fue traducida al idioma guaraní, lo que le valió ser declarada de Interés Lingüístico por la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas (Resolución SPL N° 337/2024).

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“Al adaptar los contenidos a la realidad lingüística y cultural, no solo educamos, sino que empoderamos a los adolescentes para la toma de decisiones responsables”, destacó Vera.

La pieza dramática, denominada “Smashed Live” (o “En Serio Live”), narra la historia de tres adolescentes: Mariana, una deportista extrovertida Rafa, un joven con gran potencial académico y Guille, un joven inmaduro que presume de su libertad.

A través de sus vivencias, la obra explora los peligros de la presión de grupo y cómo una sola noche de abuso de alcohol puede truncar los proyectos de vida de un segundo a otro. Esta conexión auténtica con la realidad adolescente ha sido elogiada por docentes y directivos, quienes ven en el teatro un vehículo eficaz para desmitificar el consumo.

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Impacto nacional en cifras

Desde su inicio en 2022, el programa ha construido una red de prevención integral impresionante:

140.000 adolescentes alcanzados en todo el país.

Dos modalidades: Teatro en vivo (Live) y cine interactivo (Online).

Rango de edad: Jóvenes de entre 10 y 17 años.

El objetivo final es fomentar el pensamiento crítico y la autonomía, permitiendo que los jóvenes identifiquen las presiones