Pedro Juan Caballero: crió a sus 6 hijos con trabajo y dedicación

Rosalina Barreto Viuda de Gómez, una mujer que a sus 69 años, conserva la fuerza que le permite seguir trabajando para generar sus propios ingresos, una forma de vida que marca su carácter mismo desde hace muchos años.

Ña Rosa, como la conocen sus allegados, supo criar a sus 6 hijos con amor, resiliencia y compromiso, pese a las adversidades con las que le deparó la vida. “Puedo decir que fueron bien criados; todos ya formaron sus familias, son trabajadores, emprendedores y honestos”, expresó orgullosa de haber cumplido a cabalidad con su papel de madre.

La señora Rosalina trabaja actualmente vendiendo empanadas en su domicilio donde tiene un copetín, muy diferente a otros tiempos en los que tuvo que buscar la forma de encontrar un equilibrio entre su papel de mamá y trabajadora, especialmente después de la muerte de su esposo, hace más de 20 años.

“Muchos años hice de papá y mamá y trabajé en estancias para que no les falte nada a mis hijos; una de mis hijas era todavía pequeña”, recordó Ña Rosa, que además de sus 15 años de trabajo en establecimientos rurales, dedicó 18 años de su vida trabajando en la cantina de una escuela.

El coraje de sostener a 6 hijos

Ña Rosa recordó lo difícil que fue sostener una familia haciéndose cargo de sus hijos, pero aseguró tener la certeza de que siempre será posible criar de buena manera a los hijos enseñándoles e inculcándoles los valores desde pequeños. Destacó además que varios años después del fallecimiento de su esposo, conoció a Don Arnaldo Castro Caballero, quien se convirtió en su compañero de vida desde entonces, como parte de una nueva oportunidad de compartir experiencia y respeto juntos. “Mis hijos le respetan y le quieren como a un padre”, expresó emocionada doña Rosa.

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“Cuiden y eduquen a sus hijos”, aconseja a las nuevas mamás

La señora Rosalina Barreto fue tajante al referirse al rol de la mamá en la relación con sus hijos. “Cuiden a sus hijos y críenles con educación para que se desarrollen sin vicios; sé que muchas tienen que hacer de mamá y papá y deben ser fuertes para criar a sus hijos con disciplina y responsabilidad”, manifestó refiriéndose a lo difícil de la tarea de muchas mamás que son cabezas de hogar y deben hacerse cargo de sus hijos sin el apoyo de la figura paterna.

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La inspiradora historia de Ña Rosa es uno de esos ejemplos de una madre que supo mantenerse firme ante cualquier adversidad u obstáculo para no dejar sin sustento a sus hijos, una gran mamá.