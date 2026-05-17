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17 de mayo de 2026 a la - 10:08

Operativo retorno tras Día de la Madre: estas son las recomendaciones de la Caminera

Oficial de la Patrulla Caminera con uniforme oscuro junto a camioneta negra y amarilla, en un entorno urbano con árboles y edificios.
Un oficial de la Patrulla Caminera supervisa un operativo de control vial en un entorno urbano.

Tras los feriados por las fiestas patrias y el traslado de muchas personas por el Día de la Madre, se espera que este domingo se registre un operativo retorno a lo largo de las rutas del país. Para un viaje seguro, la Patrulla Caminera emitió una serie de recomendaciones.

Por ABC Color

La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera reitera que la “conciencia y colaboración de todos” son aspectos clave para lograr un tránsito “ágil, seguro y ordenado” durante el retorno este domingo, día en el que culmina el “feriado largo”.

“La previsión y la prevención hacen la diferencia en las rutas del país. Salí con tiempo y llegá tranquilo”, recomiendan.

Asimismo, aseguran que varios inspectores se encuentran en los puntos donde se prevé mayor flujo vehicular, por lo que también realizan tareas de regulación y ordenamiento del tránsito, asistencia a conductores y prevención de accidentes.

Estas son las recomendaciones de la Caminera

  • Salir con tiempo y evitar maniobras apresuradas
  • Respetar las indicaciones de los inspectores
  • Mantener distancia prudencial entre vehículos
  • Evitar el uso del celular mientras conduce
  • No realizar adelantamientos indebidos
  • Utilizar el cinturón de seguridad
  • Si consumió alcohol, no conducir
  • Revisar las condiciones mecánicas básicas de su vehículo antes de viajar
Camioneta de la Patrulla Caminera estacionada en el peaje de Ypacaraí, con luces encendidas y vehículos en el fondo.
La Patrulla Caminera realiza controles en el peaje de Ypacaraí.

“La seguridad vial es responsabilidad de todos. Con paciencia, respeto y prudencia podemos llegar seguros a destino y ayudar a que el tránsito fluya mejor para todas las familias paraguayas”, concluyen.

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