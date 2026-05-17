Operativo retorno tras Día de la Madre: estas son las recomendaciones de la Caminera

La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera reitera que la “conciencia y colaboración de todos” son aspectos clave para lograr un tránsito “ágil, seguro y ordenado” durante el retorno este domingo, día en el que culmina el “feriado largo”.
“La previsión y la prevención hacen la diferencia en las rutas del país. Salí con tiempo y llegá tranquilo”, recomiendan.
Asimismo, aseguran que varios inspectores se encuentran en los puntos donde se prevé mayor flujo vehicular, por lo que también realizan tareas de regulación y ordenamiento del tránsito, asistencia a conductores y prevención de accidentes.
Estas son las recomendaciones de la Caminera
- Salir con tiempo y evitar maniobras apresuradas
- Respetar las indicaciones de los inspectores
- Mantener distancia prudencial entre vehículos
- Evitar el uso del celular mientras conduce
- No realizar adelantamientos indebidos
- Utilizar el cinturón de seguridad
- Si consumió alcohol, no conducir
- Revisar las condiciones mecánicas básicas de su vehículo antes de viajar
“La seguridad vial es responsabilidad de todos. Con paciencia, respeto y prudencia podemos llegar seguros a destino y ayudar a que el tránsito fluya mejor para todas las familias paraguayas”, concluyen.
Lea más: Vídeo: bajó de su auto para arrancar mandarinas y murió atropellado en San Lorenzo