Operativo retorno tras Día de la Madre: estas son las recomendaciones de la Caminera

La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera reitera que la “conciencia y colaboración de todos” son aspectos clave para lograr un tránsito “ágil, seguro y ordenado” durante el retorno este domingo, día en el que culmina el “feriado largo”.

“La previsión y la prevención hacen la diferencia en las rutas del país. Salí con tiempo y llegá tranquilo”, recomiendan.

Asimismo, aseguran que varios inspectores se encuentran en los puntos donde se prevé mayor flujo vehicular, por lo que también realizan tareas de regulación y ordenamiento del tránsito, asistencia a conductores y prevención de accidentes.

Estas son las recomendaciones de la Caminera

Salir con tiempo y evitar maniobras apresuradas

Respetar las indicaciones de los inspectores

Mantener distancia prudencial entre vehículos

Evitar el uso del celular mientras conduce

No realizar adelantamientos indebidos

Utilizar el cinturón de seguridad

Si consumió alcohol, no conducir

Revisar las condiciones mecánicas básicas de su vehículo antes de viajar

“La seguridad vial es responsabilidad de todos. Con paciencia, respeto y prudencia podemos llegar seguros a destino y ayudar a que el tránsito fluya mejor para todas las familias paraguayas”, concluyen.

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