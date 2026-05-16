Vídeo: bajó de su auto para arrancar mandarinas y murió atropellado en San Lorenzo

Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró cerca del mediodía de este sábado sobre las calles Nicanor Ríos y Manuel Fernández Pérez, en el barrio Villa del Agrónomo de San Lorenzo.

La víctima fatal fue identificada como Michael Ariel Florentín Saucedo (33). De acuerdo con el informe policial de la Comisaría 54 Central, el hombre descendió de su vehículo para arrancar mandarinas de un árbol ubicado en la vereda de una vivienda cuando fue embestido por otro automóvil que circulaba a alta velocidad.

Imágenes de circuito cerrado muestran el momento en que Florentín estaciona su automóvil y se dirige hacia el árbol. Segundos después, se observa a otro conductor perder el control del rodado e impactar primero contra la parte trasera del vehículo estacionado y luego contra la víctima.

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Conductor alegó que intentó esquivar un bache

La jefa de la Comisaría 54 Central, comisaria Carminia Cáceres, informó que el conductor involucrado manifestó a los intervinientes que intentó desviar un pequeño bache existente en la calzada, pero que, debido a la velocidad a la que circulaba, perdió el control del automóvil.

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El presunto responsable fue identificado como Bryan Giovanni Barboza Barrios (20). Tras el hecho, fue trasladado hasta el cuartel de la Patrulla Caminera para la prueba de alcotest, cuyo resultado fue negativo.

La comisaria señaló, además, que la vía donde ocurrió el percance fatal no presenta mayores deterioros a lo largo de su extensión, aunque confirmó la existencia de un pequeño bache en el sector donde el conductor habría perdido el control.

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Víctima estaba con compañeras de trabajo

Según el reporte policial y el testimonio de una compañera de trabajo -identificada como Jessika María Reyes-, la víctima regresaba de su lugar de trabajo junto con otras personas a bordo de su vehículo.

En un momento dado, decidieron detener la marcha del vehículo para recoger mandarinas del árbol ubicado en la vereda. Mientras Florentín arrancaba las frutas para compartir posteriormente con sus compañeras, ocurrió el accidente fatal.

Bomberos Voluntarios de San Lorenzo acudieron al sitio e intentaron reanimar a la víctima durante aproximadamente 45 minutos, pero, el hombre ya no respondió y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La fiscala María Genoveva dispuso la detención de Bryan Giovanni Barboza en sede policial y la incautación de ambos vehículos involucrados.