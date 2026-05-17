Video: así se refugian los familiares de pacientes en el Hospital de San Lorenzo

En el Hospital General de San Lorenzo, popularmente conocido como Calle’i, las bajas temperaturas afectan a los familiares de los pacientes que se encuentran refugiados en una carpa.

Según detallaron unas mujeres que se encuentran en el lugar, la instalación no ofrece un aislamiento total, ya que hay aberturas por donde se filtra el viento frío, una situación que se agravaría aún más ante la cercanía del arroyo San Lorenzo.

Asimismo, dentro de la carpa, las personas descansan sobre colchones -que ya estaban ahí- colocados sobre bases de pallets que el hospital les proporciona.

Al respecto, la señora Nestorina Martínez, quien lleva casi ocho días acompañando a su madre, relató que para combatir el clima deben recurrir a frazadas traídas de sus casas y el infaltable mate caliente. “Frío, frío, bastante, frío. Trajimos frazadas, sábanas y eso; igual nomás hace frío (en la carpa), gotea el agua también”, citó.

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La solidaridad ante las condiciones

Como se veía en época de la pandemia y pesar de las dificultades, el ambiente dentro de las carpas está marcado por la solidaridad, según comentó Wilma González, otra de las afectadas.

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La mujer también sostuvo que se van conociendo entre los familiares para ayudar y apoyarse mutuamente.

“Nos turnamos con los familiares; la verdad que da pena (la carpa). No deberíamos estar así, pero resguarda un poco. Debería ser digno para los familiares que también pasamos un mal rato”, citó.

De igual manera, el clamor por mejoras es generalizado, ya que las usuarias sostienen que, aunque la atención médica es buena, los familiares merecen un lugar digno y un albergue con mejores condiciones para pasar las noches.

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