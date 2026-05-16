Nacionales
16 de mayo de 2026 a la - 09:36

Cierran ruta para exigir la reparación del tramo que une San Ignacio con Yabebyry

Dos personas con banderas paraguayas y un hombre con camiseta a rayas sostienen un cartel de protesta en la ruta rodeada de vegetación.
Pobladores de Yabebyry se manifestaron con cierre de ruta para exigir la reparación de la vía que une esa comunidad con San Ignacio, debido al grave deterioro y los enormes baches existentes.Jesús Riveros

SAN IGNACIO, Misiones. Un grupo de pobladores del distrito de Yabebyry se manifestó en la zona de San Ignacio para exigir la urgente reparación de la ruta que conecta ambas comunidades, debido al avanzado deterioro en gran parte del tramo. Los manifestantes señalaron que los enormes baches y las malas condiciones del camino representan un peligro para conductores y motociclistas que circulan por el lugar.

Por Jesús Riveros

Tras la inacción de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, un grupo de vecinos se manifestó con el cierre de la ruta que une las ciudades de San Ignacio y Yabebyry, ya que la vía se encuentra muy deteriorada.

Los manifestantes señalaron que existen baches profundos en gran parte de su tramo, lo que supone un riesgo constante para quienes utilizan el trayecto diariamente.

Lea más: Video: denuncian mal estado de la ruta que une los distritos de San Ignacio y Yabebyry en Misiones

Dicha vía comunica las ciudades de Ayola, Corateí, Yabebyry y Panchito López con San Ignacio, Misiones, además de conectar la comunidad de Laureles, en el departamento de Ñeembucú.

“Estuvimos realizando la manifestación como medida de presión para exigir la reparación de nuestra vía, una demanda que hemos presentado hace mucho tiempo y que representa un peligro para quienes transitan por aquí”, señaló uno de los manifestantes, Manuel Maciel.

Mal estado de la ruta que une San Ignacio con Yabebyry genera preocupación
El mal estado de la ruta D057 genera preocupación en pobladores que utilizan a diario el tramo entre San Ignacio y Yabebyry.

Explicó también que la zona tiene una gran actividad productiva, ya que cuenta con importantes productores de arroz y trabajadores agropecuarios, cuyos responsables deben trasladarse diariamente hasta San Ignacio para comercializar sus productos.

Piden a las autoridades correspondientes que atiendan sus reclamos antes de que ocurra un accidente grave, ya que en horario nocturno la visibilidad es muy baja y los baches prácticamente no se logran distinguir con facilidad.