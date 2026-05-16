Cierran ruta para exigir la reparación del tramo que une San Ignacio con Yabebyry

Tras la inacción de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, un grupo de vecinos se manifestó con el cierre de la ruta que une las ciudades de San Ignacio y Yabebyry, ya que la vía se encuentra muy deteriorada.

Los manifestantes señalaron que existen baches profundos en gran parte de su tramo, lo que supone un riesgo constante para quienes utilizan el trayecto diariamente.

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Dicha vía comunica las ciudades de Ayola, Corateí, Yabebyry y Panchito López con San Ignacio, Misiones, además de conectar la comunidad de Laureles, en el departamento de Ñeembucú.

“Estuvimos realizando la manifestación como medida de presión para exigir la reparación de nuestra vía, una demanda que hemos presentado hace mucho tiempo y que representa un peligro para quienes transitan por aquí”, señaló uno de los manifestantes, Manuel Maciel.

Explicó también que la zona tiene una gran actividad productiva, ya que cuenta con importantes productores de arroz y trabajadores agropecuarios, cuyos responsables deben trasladarse diariamente hasta San Ignacio para comercializar sus productos.

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Piden a las autoridades correspondientes que atiendan sus reclamos antes de que ocurra un accidente grave, ya que en horario nocturno la visibilidad es muy baja y los baches prácticamente no se logran distinguir con facilidad.