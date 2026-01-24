Potrerito aguarda con expectativa la construcción de su Unidad de Salud Familiar

Los lugareños aseguraron que, luego de una larga lucha realizada por las familias del lugar, el pedido de construcción fue aprobado por el Ministerio de Salud e incluido en un paquete grande donde aparecen varias USF del departamento de San Pedro.

Hasta noviembre del año pasado el puesto de salud de Potrerito funcionaba en una casa particular, donde se había mudado por el mal estado de su local propio, mientras la gente aguardaba el inicio de la obra. Sin embargo, como no tenían respuesta del Ministerio de Salud hasta ese momento, decidieron volver a su lugar de origen.

En lo que concierne al proyecto de edificación del nuevo edificio, la presidenta de la comisión pro USF, Estefany Bogarín, comentó que la nueva infraestructura edilicia será levantada en el mismo predio del puesto de salud actual, donde se encuentra un precario lugar que se está utilizando para recibir a los pacientes que necesitan de algún tipo de atención primaria, enfatizó.

Por otra parte, mencionó que los pobladores están entusiasmados con el comienzo de la obra, teniendo en cuenta que el local con que se cuenta no reúne las condiciones requeridas, pero que como no tienen otro lugar, se está trabajando de acuerdo a las posibilidades, con la asistencia de dos licenciadas en enfermería y de algunos médicos enviados desde el hospital básico de Capiibary, indicó.

Según la dirigente social, la atención se realiza de lunes a viernes, desde las 07:00 hasta las 13:00, donde se realiza entrega de medicamentos básicos, vacunación y primeros auxilios.

También los funcionarios realizan curaciones a domicilio y monitoreo de pacientes. Dijo además que si aparece algún caso urgente en otros horarios y los fines de semana, los pacientes son enviados en vehículos particulares hasta el hospital de Capiibary, que queda en el centro de la ciudad.

El director de la Segunda Región Sanitaria, doctor Darío Soria, se refirió al caso de Potrerito y de los otros proyectos de construcción de USF en San Pedro. Explicó que, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, estas obras se estarían iniciando a más tardar en abril de este año, toda vez que no exista ningún contratiempo durante este proceso licitatorio.