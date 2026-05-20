Cuatro años después del derrumbe, alumnos estrenan nueva escuela en San Alfonso, Pilar

Cuatro años después del desprendimiento del techo ocurrido en febrero de 2022, los alumnos de la Escuela Básica N° 5.642 San Alfonso finalmente cuentan con una confortable infraestructura escolar, construida en el barrio San Alfonso de Pilar. La obra fue inaugurada este miércoles con la presencia de autoridades municipales, docentes y padres de familia.

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Durante casi un año, los estudiantes debieron desarrollar clases en condiciones improvisadas dentro del tinglado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, “Azules”, mientras aguardaban una solución definitiva.

Docentes, padres y alumnos debieron adaptarse a espacios no preparados para la enseñanza, exponiendo una vez más las carencias históricas en materia de infraestructura escolar.

La nueva construcción demandó aproximadamente de 1.400 millones de guaraníes, financiados con recursos provenientes del FONAES, royalties y aportes genuinos de la Municipalidad de Pilar, según explicó el intendente municipal Fernando Ramírez (ANR).

El nuevo pabellón cuenta con dos plantas, seis aulas, salón multiuso, cocina comedor, sanitarios sexados y renovación total del sistema eléctrico, además de otras obras complementarias.

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En el acto de inauguración participaron también el presidente de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani (ANR); las concejalas Marita Campias (PLRA) y Maida Fernández (ANR); además de la concejal departamental Eleuteria López (ANR).

El jefe comunal agradeció especialmente a los directivos del cuartel de bomberos por haber cedido sus instalaciones para el desarrollo de clases durante el periodo más crítico.

Sin embargo, varios padres señalaron que la respuesta institucional llegó tarde y que la comunidad tuvo que soportar durante años las consecuencias de una infraestructura deteriorada que ya presentaba señales de riesgo antes del colapso del techo.

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El director de la institución, Lilio Verón, expresó su satisfacción por las nuevas instalaciones y se comprometió a trabajar junto con los alumnos para preservar las mejoras realizadas.

La exdirectora de la escuela, Erika Vargas, emocionada, recordó los inicios modestos de la institución.

“Comenzamos con una sola sala y gracias al apoyo de vecinos, padres y comerciantes la institución fue creciendo. Hoy emociona ver cómo aquella semilla se convirtió en esta gran escuela”, expresó.