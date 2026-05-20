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20 de mayo de 2026 a la - 20:49

Cuatro años después del derrumbe, alumnos estrenan nueva escuela en San Alfonso, Pilar

Los alumnos de la Escuela Básica N° 5.642 San Alfonso finalmente regresaron a una moderna infraestructura escolar construida en el barrio San Alfonso de Pilar.
Alumnos de la Escuela N° 5.642 San Alfonso participan en la ceremonia de reinauguración de su escuela en Pilar.Edgar Vázquez

PILAR. La comunidad de la Escuela Básica N° 5.642 San Alfonso vuelve a contar con instalaciones propias luego de cuatro años de actividades en medio de precariedades. Aunque cuestionaron la demora y la falta de respuestas oportunas, festejaron el poder contar con un nuevo local.

Por Édgar Vázquez

Cuatro años después del desprendimiento del techo ocurrido en febrero de 2022, los alumnos de la Escuela Básica N° 5.642 San Alfonso finalmente cuentan con una confortable infraestructura escolar, construida en el barrio San Alfonso de Pilar. La obra fue inaugurada este miércoles con la presencia de autoridades municipales, docentes y padres de familia.

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Durante casi un año, los estudiantes debieron desarrollar clases en condiciones improvisadas dentro del tinglado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, “Azules”, mientras aguardaban una solución definitiva.

Edificio de dos pisos, paredes blancas y rojas, en entorno urbano luminoso y despejado.
Alumnos estrenan edificio escolar en San Alfonso, Pilar, cuatro años después del derrumbe de aulas.

Docentes, padres y alumnos debieron adaptarse a espacios no preparados para la enseñanza, exponiendo una vez más las carencias históricas en materia de infraestructura escolar.

La nueva construcción demandó aproximadamente de 1.400 millones de guaraníes, financiados con recursos provenientes del FONAES, royalties y aportes genuinos de la Municipalidad de Pilar, según explicó el intendente municipal Fernando Ramírez (ANR).

Aula iluminada con mesa de madera y sillas, decorada con mantel colorido, sin personas presentes.
Las nuevas instalaciones de la escuela tiene un cómodo comedor.

El nuevo pabellón cuenta con dos plantas, seis aulas, salón multiuso, cocina comedor, sanitarios sexados y renovación total del sistema eléctrico, además de otras obras complementarias.

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En el acto de inauguración participaron también el presidente de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani (ANR); las concejalas Marita Campias (PLRA) y Maida Fernández (ANR); además de la concejal departamental Eleuteria López (ANR).

El jefe comunal agradeció especialmente a los directivos del cuartel de bomberos por haber cedido sus instalaciones para el desarrollo de clases durante el periodo más crítico.

Baño escolar con tres lavamanos de pedestal y azulejos en tonos beige, iluminado por tubo fluorescente.
El nuevo local de la escuela en San Alfonso, Pilar, cuenta con confortables sanitarios.

Sin embargo, varios padres señalaron que la respuesta institucional llegó tarde y que la comunidad tuvo que soportar durante años las consecuencias de una infraestructura deteriorada que ya presentaba señales de riesgo antes del colapso del techo.

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El director de la institución, Lilio Verón, expresó su satisfacción por las nuevas instalaciones y se comprometió a trabajar junto con los alumnos para preservar las mejoras realizadas.

Aula moderna y luminosa con escritorios y sillas rojas alineadas, dispensador de agua azul a la izquierda, ambiente interior. Sin personas.
Las nuevas salas de clases de la escuela San Alfonso son amplias y tienen las comodidades necesarias.

La exdirectora de la escuela, Erika Vargas, emocionada, recordó los inicios modestos de la institución.

“Comenzamos con una sola sala y gracias al apoyo de vecinos, padres y comerciantes la institución fue creciendo. Hoy emociona ver cómo aquella semilla se convirtió en esta gran escuela”, expresó.