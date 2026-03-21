Prometen reanudar las obras paralizadas del MEC en San Pedro

Esta información fue proporcionada desde el Programa de Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de Colegios Técnicos (ProMIE), del Ministerio de Educación, a través del coordinador de esta área, Arq. Francisco Schoeder, quien refirió que ya está todo planificado para el reinicio de las obras incluidas en este paquete, que son más de 100 construcciones que están distribuidas en San Pedro y en otros departamentos del territorio nacional.

Aclaró, sin embargo, que la orden del reinicio de los trabajos que se encuentran paralizados desde agosto de 2025 se irá autorizando por bloque, conforme a las recomendaciones de los técnicos encargados de fiscalizar las diferentes obras.

Sobre el posible reinicio de las obras, el director del colegio técnico Sebastián de Yegros de Santaní, el Lic. Anselmo González, señaló que sería muy importante terminar las construcciones que se encuentran suspendidas desde hace exactamente ocho meses por disposición de las autoridades del MEC.

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Comunidad educativa preocupada

Por su parte, el presidente de la comisión de padres, Cirilo Giménez, dijo que ojalá se pueda avanzar con la terminación de las nuevas infraestructuras del colegio, que en su mayoría fueron abandonadas cuando se estaban colocando los cimientos y algunas a la altura del techo. En otro momento, refirió que desde la suspensión de las obras en este local, una gran cantidad de materiales se encuentran esparcidos dentro del predio, que ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes, expresó.

Otro de los directores cuyo colegio se encuentra en la misma situación, el Lic. Pedro Álvarez, del Colegio Nacional María Auxiliadora de San Estanislao, subrayó que los alumnos, padres y docentes están expectantes de la continuidad de las obras abandonadas desde agosto del año pasado, teniendo en cuenta que no es fácil trabajar con los estudiantes en las condiciones en que se encuentra la institución, agregó.

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Construcciones inconclusas

Las 18 construcciones paralizadas están ubicadas en la parte sur y norte de San Pedro, que son Yataity del Norte, Choré, 25 de Diciembre, San Estanislao, Villa del Rosario, Gral. Aquino, Itacurubí del Rosario y Gral. Resquín. Las obras fueron adjudicadas a las empresas constructoras Consorcio MEC, que tiene como encargado de la fiscalización al Arq. Francisco Quiñónez, y la constructora Ascent Ingeniería y Construcción.

Ubicación de las obras<b> </b>

El Consorcio MEC tiene a su cargo once construcciones: el Colegio Nacional de Choré, de la localidad de Choré; en Gral. Aquino, el Colegio Nacional Eusebio Ayala; en Itacurubí del Rosario, el Colegio Nacional Mariscal López y San Francisco de Asís.

En Santaní, el Colegio Nacional Sebastián de Yegros, el Colegio Nacional San Sebastián y el Colegio Nacional San José.

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Esta misma empresa tiene a su cargo el mejoramiento del Colegio Nacional Villa del Rosario y el Colegio Nacional Mbocayá; en Gral. Resquín fue adjudicada con otra obra en el Colegio Nacional Gral. Marcial Samaniego y, en Yataity del Norte, el Colegio Nacional de Barrero Pytã.

Otra constructora

Por su parte, la constructora Ascent tiene a su cargo siete construcciones: el Colegio Nacional 8 de Diciembre, de 25 de Diciembre; el Colegio Nacional María Auxiliadora, en Santaní; el Colegio Nacional Matildo Adorno, en Yataity del Norte; el Colegio Nacional Estrellita, en San Vicente Pancholo, Gral. Aquino; el Colegio Nacional Mbarete, de la colonia 4.000 Mbarete; el Colegio Nacional San Francisco; y el Colegio Nacional Gral. Elizardo Aquino.