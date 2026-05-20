Senave recuerda prohibición de comercializar fertilizantes en envases reutilizados

A través de un comunicado de la Dirección de Agroquímicos e Insumos Agrícolas (DAG), responsables del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) recuerdan a las empresas importadoras y formuladoras nacionales que no está autorizada la importación ni la comercialización de productos fertilizantes y enmiendas (materiales orgánicos o inorgánicos que se aplican al suelo para mejorar sus propiedades) en envases reutilizados.

De acuerdo con la institución, esta prohibición estricta busca mitigar riesgos tanto operativos como ambientales en el campo paraguayo.

Objetivos principales de la disposición

Preservar la trazabilidad : asegurar el seguimiento del producto desde su origen hasta el consumidor final

Garantizar la integridad : evitar adulteraciones o contaminaciones cruzadas que afecten la calidad de los insumos

Seguridad en el etiquetado : asegurar que la información de uso, dosificación y advertencias permanezca visible y sea la correcta

Mitigación de riesgos ambientales: reducir los peligros vinculados al manejo indebido y la disposición inadecuada de los envases vacíos

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Alineación con estándares internacionales

La DAG enfatiza que esta medida no es aislada, sino que responde directamente a las reglamentaciones institucionales internas y está plenamente alineada con el Código Internacional de Conducta para el Uso y Manejo de Fertilizantes de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Las autoridades instan a los actores de la cadena de suministro a adecuarse estrictamente a la normativa para evitar sanciones y cooperar con la sostenibilidad del sector agropecuario nacional.

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