Areguá: denuncian que la ANDE no atiende reclamos

El alumbrado público de la ANDE quedó averiado luego de una tormenta de la semana pasada. Los vecinos afectados dieron aviso de lo sucedido y realizaron seis reclamos, pero hasta el momento no se ha realizado el cambio del foco.

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La falta de iluminación afecta al límite del barrio Santo Domingo de Guzmán y el barrio San Roque y el barrio San Roque de la ciudad de Areguá. En ese sentido, los pobladores de esta zona piden a las autoridades de la ANDE realizar el cambio, ya que temen que el ambiente sea propicio para hechos delictivos.

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Reclamos sin respuesta

Al respecto, José Luis Tone refirió que hasta ahora realizaron más de seis veces los reclamos, y lamenta la falta de respuesta por parte de las autoridades encargadas de la administración de energía eléctrica.

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“Son más de seis veces las reiteraciones hechas desde hace más de una semana. Hay que tener en cuenta que la semana pasada fue fin de semana largo, pero ya estamos miércoles, y parece ser que no tienen repuestos de los focos. Eso es lo que escuchamos en un programa", refirió.

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Intentamos contactar con el presidente de la ANDE, Félix Sosa, pero este no respondió las llamadas y los mensajes. Dejamos abierto el canal de comunicación para referirse a las quejas hechas por los pobladores de Areguá.