Ascenso en el norte y descenso en el sur: ¿cómo está el nivel de los ríos?

Entre las cauces hídricos más importantes del país, el río Paraguay registró leves repuntes en el Norte; sin embargo, en los puntos de medición del Sur predominaron los registros de bajantes importantes en el nivel.

El puerto de Fuerte Olimpo subió a 4.19 m, registrando un aumento de 4 cm. Otros puntos con ascensos leves incluyen Bahía Negra que registró 3.97 m, con una variación de 1 cm de aumento, Vallemí con un registro de 3.18 m, siendo el aumento de 3 cm y Concepción con 2.99 m, siendo el ascenso de 2 cm.

Hacia la zona central y sur, el comportamiento cambia hacia el descenso. En el Puerto Antequera el nivel bajó a 2.82 m, registrando una baja de 3 cm. En la capital, Asunción, el nivel se sitúa en 3.24 m, tras una baja de 2 cm.

En Villeta, el nivel se situó en 3.72 m, con una disminución de 2 cm. En Ita Enramada el registro fue de 3.72 m, con una variación de 2 cm de baja.

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Más al sur, el puerto de Humaitá registró 3.26 m, con un descenso de 14 cm; Alberdi se situó en 5.12 m, siendo la baja de 2 cm, y Pilar registró 4.68 m, con una variación de 4 cm de descenso.

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Río Paraná: inestabilidad con descensos predominantes

En la cuenca del Paraná se observan variaciones marcadas. Salto del Guairá registró 6.50 m, con una variación de 17 cm de aumento; sin embargo, Ciudad del Este bajó a 9.12 m, siendo el descenso de 29 cm.

El puerto de Cerrito registró 0.20 m, con una variación de 22 cm de baja, e Ita Pirú bajó a 3.40 m, registrando un descenso de 30 cm. Ayolas subió a 0.75 m, con un aumento de 50 cm.

El puerto de Panchito López registró 2.40 m, con una variación de 10 cm de descenso, y Coratei subió a 0.68 m, siendo el ascenso de 48 cm.

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Finalmente, Ita Corá registró 2.60 m con una baja de 20 cm, San Cosme y San Damián bajó a 9.82 m con un descenso de 3 cm, y Encarnación registró 10.08 m, siendo la disminución de 2 cm.

Otros Ríos: importantes ascensos en el Pilcomayo y Tebicuary

En otras cuencas del país se reportaron variaciones significativas. El Río Pilcomayo, en el puerto de Pozo Hondo, registró un nivel de 2.97 m, con un importante ascenso de 104 cm.

En el Río Tebicuary, el puerto de Villa Florida registró 0.32 m, siendo el aumento de 32 cm.

Por último, en el Río Negro, la Estación Arirai registró 4.72 m, con una variación de 2 cm de aumento.