Frío extremo: ocho personas pasaron la noche en el refugio de la SEN de la Costanera Sur

Cada vez que la temperatura desciende a menos de 10° C, la SEN habilita el refugio para que la gente en situación de calle y vulnerabilidad puedan refugiarse, para pasar la noche y se puedan alimentar. Hoy en Asunción amaneció con una temperatura mínima de 6° C.

De acuerdo al informe preliminar, en el transcurso de la noche y madrugada, el refugio amaneció con ocho personas, todas de sexo masculino.

Alberto Dick, uno de los encargados del refugio, contó que están durante 24 horas, divididos en grupos de 12 horas atentos al llamado de la ciudadanía y trabajando conjuntamente con el 911.

“Nosotros tenemos acá para desayuno, almuerzo, merienda y cena, ahora le están preparando los compañeros un desayuno tortilla con cocido para que puedan desayunar en breve”, relató en conversación con ABC TV.

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Asistencia a refugiados por el frío

Agregó que incluso trabajan con personal de blanco del Ministerio de Salud una vez que se requiera ese tipo de asistencia. “Ellos vienen y le dan esa asistencia a esas personas”, precisó.

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Además de los reportes, contó que realizan patrullas cuando hay denuncias ciudadanas para asistir y traer a la gente que quiere ir, porque recordó que hay personas que no quiere ir a los refugios, casos en los que realizan una asistencia en la calle para que puedan resguardarse del frío con colchones y frazadas. “No podemos obligarles a que vengan”, concluyó.