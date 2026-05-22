Bajas temperaturas: lanzan operativo para asistir a niños vulnerables

Ante el descenso de las temperaturas registrado en los últimos días, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) puso en marcha la campaña “Operativo Invierno 2026”, enfocada en la recolección de abrigos y la asistencia a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa se desarrolla a nivel país mediante las oficinas regionales instaladas en las gobernaciones, que funcionarán como centros de recepción de donaciones.

La viceministra de la Niñez y Adolescencia, Verónica Argüello, explicó que el operativo se articula con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para reforzar la protección de menores expuestos a las bajas temperaturas.

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Línea 147 funcionará las 24 horas

Desde la institución recordaron que la línea Fonoayuda 147 permanece habilitada las 24 horas, los siete días de la semana, para reportar situaciones de vulneración de derechos o casos de niños y adolescentes en situación de calle.

Según Argüello, el objetivo es activar mecanismos de asistencia inmediata y evitar que menores permanezcan expuestos al frío extremo.

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“Estamos con una campaña muy fuerte que tiene que ver con recolección de abrigos y apertura de centros de refugio y dispositivos de protección”, señaló la funcionaria.

Además, indicó que las personas interesadas en colaborar pueden acercar donaciones a las sedes regionales del ministerio o contactar a la institución para coordinar el retiro de los abrigos.

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Refugios y centros de protección

El MINNA informó que dispone de varios centros de protección en distintos puntos del país para albergar a niños y adolescentes durante la temporada invernal.

Entre ellos mencionaron un albergue en Encarnación, centros de protección en San Lorenzo y Ciudad del Este, además del Centro de Protección Inmediata Kuarahy Rese, ubicado en Asunción.

También funciona un albergue compartido con la SEN en el barrio Tacumbú de la capital.

La viceministra sostuvo que, en caso de necesidad, podrían habilitarse otros espacios complementarios para responder a la demanda.

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Buscan ampliar asistencia a familias

Desde el ministerio destacaron la buena respuesta ciudadana en la campaña de donaciones, aunque admiten que las necesidades aumentan con cada jornada de frío intenso.

Argüello remarcó que la asistencia no solo alcanza a menores alojados en refugios, sino también a familias en situación precaria que requieren abrigo y alimentos.

“Los niños y sus familias reciben alimentación, abrigo y todo lo necesario para estar protegidos”, afirmó.