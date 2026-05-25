Invitan a la primera edición de la peregrinación de jóvenes de San Antonio

La primera edición de la Peregrinación Parroquial de Jóvenes sanantonianos es impulsada por la parroquia San Antonio y busca reunir a jóvenes de la comunidad local y de ciudades aledañas, como Ypané, Villeta, Thompson, Guarambaré, Villa Elisa, Ñemby, San Lorenzo y Capiatá, además de todos aquellos que deseen sumarse a la experiencia de fe.

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Según informaron desde la organización, la peregrinación partirá desde la capilla San Juan Bautista, ubicada a unos cuatro kilómetros de la parroquia San Antonio. Durante el recorrido se realizará una parada en la capilla San Antonio, donde se encuentra la antigua imagen del santo patrono, para luego continuar hasta el templo parroquial.

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La jornada comenzará a las 08:00 con un encuentro juvenil que incluirá un concierto, desayuno y dinámicas de integración. Posteriormente, los participantes iniciarán la caminata hasta llegar a la parroquia y, a las 11:00, se celebrará una misa.

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El cura párroco de San Antonio, presbítero Marcos Javier Fretes Rodas, destacó que la actividad forma parte de las celebraciones patronales y busca fortalecer la participación de los jóvenes dentro de la Iglesia.

Por su parte, Ángel Fleitas, miembro de la Acción Católica y coordinador de la Pastoral de Comunicación, señaló que la invitación está dirigida a todos los jóvenes que deseen vivir una jornada de encuentro, oración y fraternidad.

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Entre las organizaciones que acompañarán la actividad se encuentran la Pastoral de Juventud, Acción Católica, la Renovación Carismática Católica (RCC) Juvenil, el Movimiento Familiar Cristiano Juvenil, Hijos de San José, Toda Vida Vale y un club de lectura de San Antonio.

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Los organizadores informaron además que el recorrido contará con el apoyo de los Bomberos Voluntarios de San Antonio, efectivos de la Policía Nacional, agentes del Grupo Lince y de la Policía Municipal de Tránsito, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes durante toda la jornada.