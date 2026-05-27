Defensa Pública: denuncian irregularidades en concurso liderado por hermano de Jorge Bogarín

El Ministerio de la Defensa Pública, cuyo titular es Javier Dejesús Esquivel, inició en junio del 2025, hace casi un año, un Concurso Público de Oposición para nombramientos y ascensos de 41 puestos dentro de la entidad.

Los 41 cargos son para médico forense, mediador, ujieres, trabajadores sociales, administrativos, dactilógrafos, psicólogos, abogados, entre otros profesionales.

El 18 de diciembre, la entidad publicó los puntajes consolidados y luego la habilitación de una etapa de tachas y reclamos que cerró el 22 de diciembre. Según ese cronograma inicial, los ganadores del concurso debían asumir en sus nuevos cargos en febrero de este año.

Sin embargo, el proceso se vio enfrascado en medio de denuncias por presuntos cuoteos políticos, ante la dilatación de la publicación de los resultados. Pasó el mes de febrero y Defensa Pública seguía sin dar a conocer las conclusiones. Pese a los numerosos reclamos por parte de los postulantes, el Ministerio se llamó a silencio, sin brindar explicaciones.

Defensa Pública: hermano de “significativamente corrupto” coordinó el concurso

El fuerte tufo a cuoteo político arrancó con el nombramiento del coordinador del concurso público: Raúl Bogarín Alfonso, hermano de Jorge Bogarín Alfonso, declarado por el gobierno de Estados Unidos como significativamente corrupto.

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Recién tres meses después y por presión de los funcionarios de la entidad, publicaron los resultados, el viernes pasado. En redes sociales, varios usuarios manifestaron su indignación tras quedar fuera, pese a que cumplieron con todos los requisitos y a pesar de que lograron los puntajes más altos.

Renato Fernández es uno de los funcionarios que postuló al concurso. Cuenta con un magister, 14 años de carrera y en el proceso obtuvo 98 puntos de calificación.

Fernández aseguró que el artículo 15 del reglamento le avala como ganador en la terna a la cual postuló, pues tiene el puntaje más alto. “Se elegirá a los postulantes de acuerdo con el mayor puntaje (preferente) y de manera sucesiva en orden decreciente hasta cubrir la totalidad de vacancias por cargo”, dice este artículo.

Más reclamos por concurso con tufo a cuoteo en Defensa Pública

“Lo mismo con mi puntaje. El que quedó como Asistente de Defensoría capital, tuvo un puntaje de 93.4 y el mío fue de 93.8. ¿Cómo es posible que nuevamente hagan estas cosas’”, lamentó Nataly Casco en la página de Facebook de la entidad.

“Yo solicité un recurso de reconsideración en este proceso, porque es injusto lo que me están haciendo. Entiendo que otros compañeros también están en la misma historia”, agregó Renato Fernández, quien indicó que hasta la fecha, todavía no recibió respuestas de parte de las autoridades.

“Decepcionante, como siempre manipulando. Mi primo fue uno de los mejores puntajes para su rubro y veo que ingresaron personas que tenían hasta 10 puntos menos”, contó Tatiana González en redes sociales.

Intentamos contactar con el defensor pública, Javier Dejesús Esquivel, pero su teléfono celular se encontraba apagado. Estamos abiertos a recibir su versión, cuando lo considere.