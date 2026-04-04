El oficialismo colorado le suelta la mano a Jorge Bogarín Alfonso

Jorge Bogarin Alfonso es o era el lider del movimiento “Es Nuestro Momento” que surgió de las bases de la facultad de Derecho UNA.

Su habilidad para realizar lobby permanente en el Poder Judicial a favor de sus adherentes, lo llevó a conseguir muchos adeptos, que en noviembre del año 2020 le permitieron llegar al Consejo de la Magistratura con el apoyo de Honor Colorado.

Bogarín luego pasó a ser miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en representación del Consejo de la Magistratura y hasta llegó a la presidencia del JEM.

Paralelamente sus adeptos se fueron colocando en diversos sectores de la Justicia, con lo que su figura y movimiento fue ganando mayor fuerza, no solo en el ámbito judicial, sino en el político.

El golpazo de los Estados Unidos

Todo iba casi perfecto para Bogarín hasta que el 23 de marzo de 2023 Estados Unidos lo designó como significativamente corrupto.

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La designación aparentemente tuvo que ver con la remoción de Jorge López Lohman como fiscal de San Pedro de Ycuamandyyú y con un informe presentado por la Contraloría General de la República sobre los bienes de Bogarín Alfonso y su esposa, por la jueza en lo civil y comercial de la capital Karen Leticia González Orrego.

Bogarín acusó el golpe y se vio obligado a renunciar al Jurado de Enjuiciamiento, pero continuó en el Consejo de la Magistratura.

Empero desde Honor Colorado le señalaron de que no iba a poder buscar su reelección como miembro del CM. Le dieron como opción elegir a su sucesor.

Bogarín no tuvo otra opción que resignarse y eligió a Gerardo Bobadilla como el candidato de “Este es Nuestro Momento” para el Consejo de la Magistratura.

Bobadilla no cayó mal en el seno del Partido Colorado ya que su padre es amigo del exsenador colorado Juan Carlos Galaverna.

La elección de Bobadilla

Gerardo Bobadilla fue electo miembro del Consejo de la Magistratura junto a Enrique Berni en noviembre de 2023. Si bien ambos responden a Honor Colorado, Bobadilla era del equipo de Bogarín que es adversario político de Berni.

Meses después Bobadilla fue electo presidente del Consejo de la Magistratura y Bogarín no desaprovechó esto para hacer gala de poder al mostrar frecuente su figura en el edificio del órgano extrapoder y así como también en la Escuela Judicial.

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Paralelamente otro de los líderes del referido movimiento Marco Aurelio González llegaba a la procuraduría general de la República y luego al directorio del Banco Central.

A eso se suma que Joséí González hermano del actual director del BCP era nombrado asesor jurídico del Instituto de Previsión Social.

Interin, las causas abiertas a Jorge Bogarín Alfonso tras su designación como “significativamente corrupto” por Estados Unidos fueron desestimadas en nuestro país, luego de que el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, a cargo de Humberto Otazú, aceptara el pedido realizado por los fiscales Alma Zayas, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Jorge Arce.

En un dictamen presentado por el Ministerio Público, los fiscales pidieron desestimar la denuncia contra Bogarín Alfonso, por supuestos hechos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

La arremetida

Ahí empezó la arremetida en la facultad de Derecho UNA, en donde con dudosa legalidad Marco Aurelio González, otro de los líderes del movimiento “Este Es Nuestro Momento” logró que lo nombren vicedecano.

Luego Bogarín logró ser electo miembro del Consejo Directivo de Derecho UNA, en representación de los no docentes.

Pero las primeras alarmas contra Bogarín se encendieron en la elección para representantes docentes ante el Consejo Directivo. Su movimiento perdió cinco de los seis escaños. Solo su esposa logró ingresar.

Docentes, con el apoyo de los profesores de la “guardia vieja” entre los que se encontraba Enrique Berni lograron la mayoría, con lo que evitaron una mayoría que iba a llevar a Marco Aurelio González al decanato de la facultad, previa destitución de Carlos González Morel.

También la idea de Bogarín de que su esposa, la jueza Karen González sea miembro suplente del Consejo de la Magistratura, en representación de Derecho UNA se frenó, cuando el hecho fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Un magistrado no puede ejercer otro cargo que no sea la docencia.

La pretensión de volver al CM y una jugada sorpresiva

Empero Bogarín siguió avanzando en sus proyectos y fue así que a principios de este año comunicó a Bobadilla que se presentaría nuevamente como candidato para miembro del Consejo de la Magistratura, por los abogados.

A cambio, Bobadilla debía declinar de la posibilidad de ser reelecto.

A Bobadilla se le ofreció la posibilidad de volver a candidatarse en el año 2029, cuando Bogarín termine su mandato.

Parecía que ese era el camino a seguir, pero sorpresivamente el pasado 23 de marzo Bobadilla fue reelecto como presidente del Consejo de la Magistratura, durante una elección que no estaba en el orden del día y que se comunicó públicamente entrada la noche de ese día.

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Es decir, la intención fue de que nadie se entere de la elección y sobre todo Bogarin, porque eso iba a demostrar el interés de Bobadilla de seguir en el CM.

La moción fue de la representante del Poder Ejecutivo

Lo llamativo es que la reelección, por un año, fue propuesta por Alicia Pucheta, representante del Poder Ejecutivo ante el CM. Los consejeros se sumaron a la moción, incluido Enrique Berni, adversario político de Bobadilla.

Tanto Pucheta como Berni responden a Honor Colorado.

En los pasillos de Honor Colorado se comentaba que el mismo Horacio Cartes estaba disgustado con Bogarín, a lo que se sumó una fotografía en la que aparecieron juntos el vicepresidente de la República Pedro Aliana y Gerardo Bobadilla.

Bogarín acusó recibo y a través de sus redes sociales anunció que se candidataba para el Conejo de la Magistratura. La palabra “Podemos” fue enfatizada en su mensaje, por lo que se deduce que ese será el nombre el movimiento por el cual pugnará, esta vez, sin el apoyo del oficialismo.

Las elecciones para representantes de los abogados se realizarán el 17 de noviembre próximo.