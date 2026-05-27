Expolicías rechazan traslado de sede de la Comandancia hacia puerto de Asunción

Oficiales retirados rechazan el traslado de la Comandancia de la Policía Nacional a las oficinas de gobierno en el Puerto de Asunción. Señalaron que ese es un lugar histórico para ellos y responsabilizan de esta situación al ministro del Interior, Enrique Riera, y solicitan la presidente de la República, Santiago Peña, rever la medida.

El comisario retirado Gerardo Vidal Giménez, presidente del Círculo de Oficiales y Suboficiales Retirados del Paraguay, expresó un rotundo rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de trasladar la Comandancia de la Policía Nacional a los edificios del Puerto de Asunción.

“En la parte de lo operacional es estar en el centro de la ciudad, cuidando el Palacio del Gobierno, el Congreso de la Nación, los ministerios, las plazas que se encuentran y que en más de una oportunidad se tuvo que contener manifestaciones”, sostuvo el exjefe policial.

Seguido dejó en claro: “No estamos de acuerdo con que se traslade la Comandancia de la Policía Nacional”.

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Ante el comentario de que la Comandancia pasará a ser una especie de museo y preservación, expresó: “Puede ser un museo y todas esas cosas, pero el lugar donde le ofrece a la Policía Nacional vamos a estar atrapados, no vamos a tener forma de salida rápida y de dar una respuesta rápida a las necesidades”.

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“No es precisamente que estamos en contra del edificio, pero no es un lugar adecuado para una institución policial que necesita una operación rápida y urgente”, finalizó.