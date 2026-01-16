Oficinas del Gobierno: mudanzas al Puerto de Asunción comenzarían en marzo, según MOPC

El complejo de oficinas del gobierno que fue construido en la zona del Puerto de Asunción continúa en proceso de instalación de equipos, mobiliario y trabajos estructurales como pintura o revestimientos. Se trata de un complejo que ya acoge las oficinas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y albergará las sedes de los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, Educación y Ciencias, Interior y la Comandancia de la Policía Nacional.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas, indicó que el “100 por ciento de los contratos para poner en operación este gran complejo de oficinas” está en marcha y añadió que se espera que las oficinas estén listas a finales de febrero o a principios de marzo.

El objetivo es que las mudanzas de las cuatro instituciones mencionadas comiencen en marzo, añadió.

Polo turístico

Guillén señaló que la puesta en funcionamiento de las nuevas oficinas del gobierno va de la mano con un “plan integral de revitalización” del centro histórico de Asunción que apunta a convertir la zona del Puerto en un polo turístico poblado por comercios y restaurantes, similar al emblemático Puerto Madero de Buenos Aires, Argentina.

La concreción de ese plan de convertir al Puerto de Asunción en un destino turístico podría ayudar a generar recursos para el mantenimiento de las oficinas del gobierno, dijo.

Como ejemplo, mencionó que los estacionamientos que durante el día estarán reservados para los funcionarios gubernamentales podrían ser concesionados, por medio de una alianza público-privada, para su uso por el público en general durante los horarios nocturnos.

En otro punto, Guillén comentó que el edificio donde actualmente funciona la Comandancia de la Policía, una edificación considerada parte del patrimonio histórico de Asunción, podría ser convertido en un museo.