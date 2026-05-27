Influenza: bajo porcentaje de inmunización de niños pequeños preocupa al PAI

De acuerdo con los datos brindados por el licenciado César Cazal, responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), región Asunción, la cuarta semana de la campaña de invierno reporta un alto porcentaje de inmunización contra la influenza en dos grupos etarios específicos.

En la primera fase, que incluye a personas de 3 a 49 años de edad, se aplicaron hasta ahora 111.000 dosis, mientras que en el grupo de personas de la tercera edad el registro señala 30.000 dosis hasta la fecha.

“Estamos muy seguros y convencidos de que nuestra población en ese rango está muy protegida; es la que está más circulante en nuestra capital”, manifestó Cazal, quien puntualizó que en números redondos, en Asunción ya se aplicaron 143.000 dosis de las 192.000 disponibles, lo que representa el 74,5 por ciento.

¿Qué ocurre con el grupo de 6 a 35 meses?

El licenciado Cazal reconoció que, a diferencia de los otros grupos etarios, el que incluye a bebés de 6 a 35 meses de edad registra un porcentaje muy bajo de inmunización contra la influenza, con apenas un 15 por ciento de aplicación.

De las 20.000 dosis disponibles, hasta ahora solo fueron aplicadas 3.000, informó el responsable regional.

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Dijo que una de las razones que podrían influir en esta situación es el descenso de la temperatura que afectó a los más pequeños, que de manera muy temprana requirieron internación; aunque también señaló que se observa un cierto desinterés por parte de los padres.

“Estamos viendo el bajo interés de los padres, porque por más que tenemos vacunatorios estables en todo el país, también hay brigadas que van casa por casa. Recordemos que la campaña de vacunación contra sarampión, papera y rubéola continúa hasta el 29 de mayo. Entonces, nuestros compañeros que están en terreno llevan a la par la vacuna contra la influenza”, explicó.

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Vacuna contra el virus sincitial respiratorio

En cuanto a la aplicación del Nirsevimab contra el virus respiratorio sincitial (VRS) en recién nacidos y lactantes, el licenciado celebró que en Asunción el porcentaje de inmunización ya se ubica en un 94 por ciento, una cifra similar a nivel país, según dijo.

“Protege contra los virus respiratorios del niño, todo lo que sea cuadro de bronconeumonía, neumonía, bronquitis al recién nacido. Con eso estamos muy contentos que a nivel país se está superando el 90 por ciento; quiere decir que todo recién nacido en los hospitales de referencia del país están recibiendo esta vacuna que es muy importante”, manifestó.

Vacuna contra el dengue no despierta interés

Finalmente, César Cazal reiteró que la vacuna contra el dengue no logra la receptividad esperada en la población. En Asunción, de las 70.000 dosis disponibles para una primera y segunda aplicación, solo fueron administradas 1.180, pese a que se amplió el grupo etario.

“Nos preocupa que no se acerque la familia a vacunarse porque el grupo de edad es importante; tenemos de 5 a 39 años, es el grupo que está siempre circulando y sabemos que el dengue no para, pese a las bajas temperaturas”, indicó Cazal.

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Dónde vacunarse en Asunción

La XVIII Región Sanitaria dispone de 54 vacunatorios. Los horarios y lugares habilitados son:

- Centros y Puestos de Salud / Unidades de Salud Familiar: de lunes a viernes, de 07:00 a 17:00

- Hospitales de cabecera (atención de lunes a lunes):

Hospital Materno Infantil de San Pablo

Hospital Materno Infantil de Trinidad

Hospital Materno Infantil de Loma Pyt ã

Hospital de Barrio Obrero

- Sede de la XVIII Región Sanitaria (Brasil casi Fulgencio R. Moreno)