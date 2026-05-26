Preocupa aumento de niños internados por cuadros respiratorios en Alto Paraná

Según datos brindados por el director de la Décima Región Sanitaria, doctor Federico Schrodel, el 73% de los pacientes internados en la Sala de Pediatría del Hospital Regional de Ciudad del Este corresponde a cuadros respiratorios.

El profesional señaló además que actualmente existen 30 niños internados de entre 1 y 5 años que no recibieron la vacuna contra la influenza.

Explicó que, en Alto Paraná, apenas el 6% de los niños de entre 1 y 5 años recibió la dosis antigripal, mientras que en personas mayores de 50 años la cobertura llega solo al 9%, pese a tratarse de grupos vulnerables y con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

Schrodel indicó también que durante el fin de semana se registraron cerca de 250 consultas en clínica médica en el Hospital Regional de Ciudad del Este, de las cuales 189 estuvieron relacionadas con cuadros respiratorios.

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Ante esta situación, insistió en la importancia de la vacunación y recordó que la inmunización es la herramienta más efectiva para prevenir formas graves de influenza y reducir la mortalidad.

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¿Dónde están disponibles las vacunas?

Asimismo, informó que Alto Paraná recibió unas 120.000 dosis contra la influenza, distribuidas en 144 establecimientos de salud habilitados para la vacunación. Las dosis están disponibles de lunes a lunes, de 07:00 a 17:00, en las 111 Unidades de Salud Familiar, puestos y centros de salud, hospitales distritales, el Hospital Regional de Ciudad del Este y dispensarios municipales.

Finalmente, Schrodel instó a la ciudadanía a inmunizarse cuanto antes, atendiendo a que la vacuna requiere aproximadamente cuatro semanas para alcanzar una protección completa frente a las formas graves de la enfermedad, especialmente antes de la llegada de las temperaturas más bajas previstas para junio y julio.