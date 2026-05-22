Dengue: ¿Se ampliará el rango de vacunación para mayores de 40 años?

En Paraguay se mantiene estancada la campaña de vacunación contra el dengue que inició el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) en noviembre del 2025. Ante este panorama, se planea un fuerte relanzamiento de la inmunización para después de los meses de invierno y no se descarta ampliar el rango de edad para incluir a los adultos mayores y responder a la demanda de la población que quedó fuera de los límites actuales.

Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), detalló la situación actual de los biológicos, la preocupación por la circulación de un nuevo serotipo y los planes metodológicos para optimizar el uso de las dosis disponibles.

Dengue: apenas 4.000 dosis aplicadas

De acuerdo con los datos brindados por el titular del PAI, hasta la fecha se han administrado alrededor de 4.000 dosis de la vacuna contra el dengue, una cifra considerada baja respecto al lote total disponible de 70.200 dosis. Cousirat atribuye este fenómeno a que actualmente el virus no registra una alta circulación o notificación masiva en el sistema de salud.

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“La percepción del riesgo de la ciudadanía ha bajado. Hoy el dengue no está en circulación (...) entonces la población no se siente amenazada por el virus”, explicó el profesional.

Sin embargo, el director del PAI advirtió que Paraguay es un país endémico con periodos muy marcados de aumento de casos, por lo que la aparente calma actual es temporal. Las autoridades prevén reactivar con fuerza la campaña comunicacional y operativa inmediatamente después de que finalice la temporada de virus respiratorios de invierno, estimada para el mes de julio.

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Alerta por la propagación del dengue serotipo 3

La urgencia de lograr una mayor cobertura inmunológica radica en un factor epidemiológico clave: la confirmación del primer caso del serotipo DENV 3 en el país en lo que va del año.

Cousirat alertó que este serotipo tiene el potencial de propagarse con rapidez y poner en severo riesgo a franjas enteras de la población que son susceptibles por no haber estado expuestas nunca antes a esta variante del virus. “Es una enfermedad que nos va a golpear”, sentenció.

¿Están en riesgo de vencer las vacunas contra el dengue?

Al ser consultado sobre el stock remanente y la posibilidad de que las vacunas expiren sin ser utilizadas, el director del PAI aclaró que los lotes recibidos cuentan con un extenso periodo de vida útil.

Plazo de caducidad: Los biológicos tienen un rango de utilidad total de 24 meses (dos años), cubriendo todo el periodo actual y parte del siguiente.

Demanda: Cousirat enfatizó que el ritmo de uso puede cambiar drásticamente de una semana a otra si varían las condiciones climáticas o epidemiológicas. “En una semana, si tenemos brotes de dengue, pueden acabarse las dosis que están disponibles”, puntualizó, señalando que es imposible hacer una estimación estática del vencimiento debido a esta variable.

Evalúan ampliar edad límite para vacuna contra del dengue

Actualmente, en Paraguay existe una limitación regulatoria en la edad para acceder al biológico. Aunque la campaña inició enfocada exclusivamente en niños de 6 a 8 años, actualmente el rango permitido se extiende hasta los 39 años.

Esta restricción deja fuera a adultos de más de 40 años e incluso a la población de la tercera edad, sectores que con frecuencia manifiestan su interés en recibir la protección en los centros asistenciales.

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Ante esta demanda insatisfecha y el remanente de dosis, Cousirat confirmó que la posibilidad de ampliar la inmunización a los adultos mayores de 40 años es “totalmente factible” y ya forma parte de las mesas de diálogo técnico.

“Es algo que vamos a evaluar en las próximas semanas. Yo creo que para el mes de agosto podríamos hacer una revisión nuevamente de la edad límite para vacunarle a la población que hoy quiere vacunarse”, anunció el director del PAI.

¿En qué regiones está circulando el dengue?

El último boletín epidemiológico de la Dirección General de Vigilancia de la Salud indica que se registraron casos de dengue en siete regiones del país, siendo el departamento Central, la zona con el mayor número de afectados.

Hasta el momento, el volumen de notificaciones de cuadros sospechosos de dengue continúa en meseta, con un promedio de 348 por semana. En las últimas tres semanas se han reportado 57 casos con diagnóstico de dengue procedentes de siete regiones: Central, Asunción, Presidente Hayes, Concepción, Itapúa, Amambay y Caazapá. Desde inicio del año 2026 a la fecha suman 230 casos con diagnóstico de dengue acumulados en el territorio nacional.