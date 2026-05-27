Justicia falla a favor del IPS, que ahorrará más de G. 4.400 millones

El Instituto de Previsión Social (IPS) obtuvo un fallo judicial favorable en el marco de una demanda contencioso-administrativa contra la Municipalidad de Ciudad del Este, resolución que permite a la entidad previsional evitar el pago de G. 4.470.819.282 en concepto de impuestos inmobiliarios. Esta suma corresponde a US$ 757.765 al cambio del día.

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La sentencia, emitida por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, revoca una resolución ficta dictada previamente por la administración municipal, la cual establecía una liquidación de impuestos sobre bienes inmuebles pertenecientes al IPS que la institución consideraba improcedente.

Detalles del fallo que beneficia al IPS

El proceso judicial fue promovido por el área jurídica del IPS para cuestionar la validez de la liquidación impuesta por el municipio esteño. Tras el análisis de los documentos y fundamentos presentados, el tribunal, integrado por el magistrado Gonzalo Sosa Nicoli, resolvió hacer lugar a la demanda, dando curso favorable a la acción planteada por la previsional.

Con esta decisión, la justicia determina la improcedencia del cobro, lo que se traduce en un ahorro directo para las arcas de la institución.

Impacto en la gestión de la previsional

Desde la Dirección Jurídica del IPS, a cargo de Pablo Morínigo, destacaron la relevancia de este resultado para la protección del patrimonio institucional. Señalan que este tipo de procesos son fundamentales para resguardar los fondos que forman parte del financiamiento del sistema de seguridad social.

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Desde el IPS sostienen que estos fondos, al no ser destinados al pago de tributos impugnados, quedan disponibles para el fortalecimiento de los servicios de salud y beneficios dirigidos a sus asegurados.

Según informes recientes, el área jurídica del IPS se encuentra gestionando actualmente 38 casos penales en diversas instancias, para resguardar los recursos que financian el sistema de seguridad social.