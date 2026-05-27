“Riesgo de insolvencia” en IPS: gremios industriales proponen plan para sostener fondos jubilatorios

Ayer, martes, representantes de gremios de la producción dieron una conferencia de prensa presentando un plan económico que, según explicaron, tiene el objetivo de ayudar al Instituto de Previsión Social (IPS) a salir de la crisis administrativa que atraviesa y asegurar la solvencia de su fondo jubilatorio a largo plazo.

Los líderes gremiales alertaron, entre otras cosas, de que actualmente el fondo de jubilaciones sostiene un déficit que podría llevarlo a la insolvencia en el año 2046.

En comunicación con ABC Cardinal, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), dio detalles sobre la situación sobre la cual alertaron ayer los líderes gremiales y sobre el plan que proponen estos para rectificar el rumbo en el IPS.

“Hay riesgo de insolvencia”

Duarte señaló que la decisión - sancionada por ley – de que el IPS pague un “aguinaldo” a sus jubilados causó un desfasaje entre los ingresos y egresos del fondo jubilatorio, teniendo en cuenta que los aportantes – empleadores y empleados – no contribuyen para ese decimotercer pago anual, lo que obliga al IPS a recurrir a los fondos generados por sus inversiones para cubrir la diferencia.

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Eso, afirmó, está “comiendo la cola” de los ingresos por inversiones del fondo jubilatorio y las proyecciones presentadas por los gremios industriales indican que se podría llegar a un “punto de quiebre” en 2046.

“Hay riesgo de insolvencia”, advirtió, argumentando que el fondo jubilatorio del IPS podría quedar en la misma situación de déficit grave que el sistema jubilatorio del sector público (caja fiscal), pero sin contar con el presupuesto público del Estado para sostenerlo.

Plan de “cinco pilares”

Para prevenir esa situación, los gremialistas presentaron un plan basado en “cinco pilares” que, según proyectan, podría dar sostenibilidad al fondo jubilatorio de la previsional “más allá del año 2100”, dijo Duarte.

Uno de esos pilares, explicó, es una “mejora y transparencia de la gestión” que permita “que el fondo de jubilaciones se consolide y quede dinero importante para el fondo de enfermedades y maternidad”.

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Sobre ese último punto, opinó que es innegociable mejorar los servicios de salud de la previsional y lograr que los asegurados dejen de tener que gastar hasta decenas de millones de guaraníes en la compra de medicamentos o insumos que deberían serles proveídos de forma gratuita, pero los cuales el IPS no tiene.

“Así como está nuestro sistema previsional, para nuestros colaboradores es un barril sin fondo”, lamentó.

Deuda histórica del Estado con el IPS

Duarte mencionó también como uno de los “pilares” del plan anunciado ayer la regularización de la deuda histórica del Estado paraguayo con el IPS por la falta de pago del 1,5% de aporte estatal sobre los salarios.

Según el plan, el monto adeudado se convertiría en un “fondo perpetuo” que debería rendir intereses al fondo jubilatorio de la previsional. Sin embargo, el plan también llama a que el aporte del 1,5 por ciento se haga efectivo a partir de 2027.