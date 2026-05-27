Ñeembucú: Salud pública suma especialidades y busca frenar derivaciones a Asunción

La Duodécima Región Sanitaria anunció la incorporación de nuevas especialidades médicas en el sistema público de salud de Ñeembucú, entre ellas cardiología y reumatología, en el marco de un plan de fortalecimiento de los servicios sanitarios en el departamento.

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El director regional de Salud, doctor Jorge Arnaldo Espínola, informó que la medida permitirá ampliar la capacidad de atención en hospitales públicos de la zona, especialmente en el Hospital Regional de Pilar, donde por primera vez se proyecta habilitar el servicio de cardiología.

Según explicó, la intención es evitar que numerosos pacientes deban trasladarse hasta Asunción u otras ciudades para acceder a consultas y estudios especializados.

Entre los objetivos inmediatos figura además la implementación del servicio de ecocardiograma, estudio que actualmente no se encuentra disponible dentro de la red pública departamental.

La especialidad de cardiología estará a cargo de la doctora Laura Bobadilla, profesional oriunda de Pilar que culminó recientemente su formación en Corrientes, Argentina.

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Desde la Región Sanitaria adelantaron que en los próximos días se darán a conocer oficialmente los horarios y días de atención.

Espínola destacó igualmente que en los últimos años se avanzó en el fortalecimiento de las Unidades de Salud de la Familia (USF), así como en la incorporación de recursos humanos, equipos biomédicos y servicios especializados tanto en el Hospital Distrital de Alberdi como en el Hospital Regional de Pilar.

Entre los proyectos en ejecución mencionó la próxima habilitación del Hospital Día Oncológico y el fortalecimiento del programa de Desarrollo Infantil Temprano, con énfasis en la atención de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), iniciativa impulsada conjuntamente con la diputada nacional Fabiana Souto (ANR).

El titular regional subrayó además que varias de las mejoras fueron posibles mediante el el apoyo interinstitucional de entidades como Itaipú Binacional y Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Añadió que actualmente se ejecutan inversiones superiores a 4.200 millones de guaraníes en trabajos de refacción dentro del Hospital Regional de Pilar.