Urgencias del Hospital Regional de Pilar funcionan en el Pabellón Pediátrico por obras de remodelación

El director del Hospital Regional de Pilar, doctor Ramón Salinas, explicó que la reubicación de los servicios de Urgencias responde a la necesidad de garantizar la atención médica durante el proceso de remodelación del antiguo local.

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“Nos vimos obligados a mudar el área de Urgencias al nuevo pabellón pediátrico para seguir dando respuestas a los pacientes”, señaló el profesional.

Salinas indicó, además, que el área donde funciona la máquina de tomografía está siendo intervenida debido a las goteras que afectaban el sector. Estas obras obligaron a suspender temporalmente los estudios.

“Hemos suspendido los estudios de tomografía en nuestro hospital debido a los trabajos de refacción”, expresó.

Ante esta situación, el director informó que se coordinaron acciones con el Hospital Distrital de San Ignacio para derivar a los pacientes que requieran estudios tomográficos mientras duren las reparaciones.

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“Coordinamos con el Hospital Distrital de San Ignacio para que nos ayuden con los estudios hasta que podamos rehabilitar nuestro equipo”, explicó.

El jefe médico también destacó la incorporación de nuevos profesionales al plantel sanitario para reforzar la cobertura ante la creciente demanda de atención.

Ecocardiograma

En relación con el reclamo ciudadano por la falta de especialistas en cardiología y profesionales capacitados para realizar ecocardiogramas, reconoció las dificultades para atraer médicos al departamento.

“No hay profesionales que quieran venir a nuestra zona, y el ecocardiograma debe realizarlo un especialista; actualmente no contamos con uno”, admitió.

Medicamentos

Respecto a las denuncias sobre faltante de medicamentos, el doctor Ramón Salinas señaló que existen carencias puntuales, aunque aseguró que los insumos esenciales para pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión y diabetes, están disponibles, en líneas generales.

Finalmente, el director agradeció la inversión impulsada por las autoridades nacionales en la modernización del hospital regional.

Atención a pacientes con TEA

En paralelo a las obras de refacción, Itaipú Binacional ejecuta una inversión de G. 4.200 millones para la construcción de un pabellón destinado a pacientes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y un futuro centro oncológico, además de refacciones de urgencias y del pabellón quirúrgico.

Cuadro respiratorio

El director del Hospital Regional de Pilar, Ramón Salinas, señaló que actualmente no existe una gran cantidad de pacientes internados por cuadros respiratorios, tanto en niños como en adultos mayores.

No obstante, pidió a los padres extremar las medidas de prevención para evitar contagios de enfermedades respiratorias en esta temporada de bajas temperaturas.