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27 de mayo de 2026 a la - 12:41

Pacientes hipertensos de Cabañas siguen sin acceso a fármacos

Persisten carencias de fármacos para la presión arterial en Cabañas.
Persisten carencias de fármacos para la presión arterial en Cabañas.Faustina Agüero

Pacientes hipertensos de la Unidad de Salud Familiar (USF) de Cabañas, Caacupé, denunciaron que hace dos meses enfrentan faltantes de medicamentos para la presión arterial, especialmente de aquellos considerados más costosos. La situación obliga a muchos usuarios a comprar los fármacos.

Por Faustina Agüero

Mariela González, pobladora de la comunidad, relató que hace dos meses no consigue amlodipina en el servicio público. Afirmó que acudió en reiteradas ocasiones a la USF de Cabañas y posteriormente al Hospital Regional de Caacupé, pero en ambos lugares recibió la misma respuesta: no hay disponibilidad del medicamento.

“La medicina más cara es la que no hay. Ya no sabemos qué hacer y pedimos que repongan más rápido los fármacos porque no todos podemos comprar”, expresó la paciente, evidenciando el malestar y la preocupación de quienes dependen diariamente de estos tratamientos.

La falta de medicamentos vuelve a poner en evidencia las debilidades del sistema de salud pública en el departamento de Cordillera. Aunque desde la Tercera Región Sanitaria aseguran que si existen medicamentos en stock y que la reposición se realiza mensualmente, los pacientes continúan denunciando que los fármacos no llegan o resultan insuficientes para cubrir la demanda.

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Respuesta Regional

El director de la Tercera Región Sanitaria, Luis Gómez, explicó que la distribución de medicamentos se realiza entre el 1 y el 5 de cada mes a los 69 servicios de salud de los 20 distritos de Cordillera.

Añadió que, en caso de faltantes en la USF de Cabañas, los responsables deben solicitar y retirar los medicamentos del parque sanitario.

Sin embargo, mientras las autoridades hablan de procesos administrativos y distribución, pacientes hipertensos continúan recorriendo hospitales sin encontrar medicamentos esenciales para controlar una enfermedad que, sin tratamiento, puede derivar en graves complicaciones de salud.

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