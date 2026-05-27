Pacientes hipertensos de Cabañas siguen sin acceso a fármacos

Mariela González, pobladora de la comunidad, relató que hace dos meses no consigue amlodipina en el servicio público. Afirmó que acudió en reiteradas ocasiones a la USF de Cabañas y posteriormente al Hospital Regional de Caacupé, pero en ambos lugares recibió la misma respuesta: no hay disponibilidad del medicamento.

“La medicina más cara es la que no hay. Ya no sabemos qué hacer y pedimos que repongan más rápido los fármacos porque no todos podemos comprar”, expresó la paciente, evidenciando el malestar y la preocupación de quienes dependen diariamente de estos tratamientos.

La falta de medicamentos vuelve a poner en evidencia las debilidades del sistema de salud pública en el departamento de Cordillera. Aunque desde la Tercera Región Sanitaria aseguran que si existen medicamentos en stock y que la reposición se realiza mensualmente, los pacientes continúan denunciando que los fármacos no llegan o resultan insuficientes para cubrir la demanda.

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Respuesta Regional

El director de la Tercera Región Sanitaria, Luis Gómez, explicó que la distribución de medicamentos se realiza entre el 1 y el 5 de cada mes a los 69 servicios de salud de los 20 distritos de Cordillera.

Añadió que, en caso de faltantes en la USF de Cabañas, los responsables deben solicitar y retirar los medicamentos del parque sanitario.

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Sin embargo, mientras las autoridades hablan de procesos administrativos y distribución, pacientes hipertensos continúan recorriendo hospitales sin encontrar medicamentos esenciales para controlar una enfermedad que, sin tratamiento, puede derivar en graves complicaciones de salud.

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