¿Sabotaje en IPS? Isaías Fretes ordena sumario por quirófanos inundados

El Hospital Central del Instituto de Previsión Social tuvo que reprogramar cirugías oftalmológicas previstas para ayer debido a que toda la zona estaba inundada. El presidente, el doctor Isaías Fretes, señaló que la situación fue sumamente sospechosa.

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“Ayer estábamos ordenando que se abra un sumario porque fue demasiado llamativo porque, en un lugar que estaba llaveado, en un día en que no llovió, se hayan encontrado las mangueras abiertas... y se inundó la zona”, manifestó.

El presidente lamentó la situación y resaltó que los profesionales y los usuarios deberían cuidar el hospital. “No le hacen esto al doctor Fretes ni a su equipo de trabajo, se están haciendo daño a sí mismos. Esto tenemos que cuidar, esto es nuestro”, enfatizó.

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Además, agregó que las cirugías de ese tipo son sumamente costosas en el sector privado, por lo cual el IPS sigue siendo la mejor opción para operaciones especializadas.