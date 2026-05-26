¿Por qué el IPS plantea audiencias públicas para adquirir fármacos críticos?

Durante una extensa sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), las autoridades del seguro social analizaron esta mañana el estado de diversos procesos licitatorios y contractuales destinados a garantizar la provisión de medicamentos biológicos, oncológicos e inmunosupresores, catalogados como vitales para la supervivencia y calidad de vida de los asegurados.

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El punto de mayor debate fue la adquisición de medicamentos monoclonales con stock crítico, proceso que actualmente enfrenta una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) debido a exigencias técnicas en el pliego de bases.

Isaías Fretes, presidente del IPS enfatizó que, dado que el monto del llamado ronda los G. 400 mil millones, la institución ha buscado el respaldo de sociedades científicas externas para asegurar criterios técnicos objetivos. “Estamos recurriendo, en aras de la transparencia, al dictamen técnico de las sociedades científicas de modo tal a que nosotros estemos respaldados en criterios científicos y no en intereses económicos”, manifestó.

La Gerencia de Salud, a cargo de Derlis León, advirtió sobre la urgencia de estos fármacos. “Son fármacos que nosotros denominamos vitales para la vida de los pacientes. Tanto para mejorar su calidad de vida como para evitar desenlaces no deseados“, explicó.

¿Cómo busca el IPS transparentar sus millonarias licitaciones?

Con el fin de establecer reglas claras que no perjudiquen al asegurado, la propuesta de realizar una audiencia pública previa al proceso de licitación surgió durante el debate del Consejo, como una medida correctiva y preventiva ante las recurrentes protestas en las licitaciones de medicamentos. “Es para entrar a la cancha con reglas de juego claras y que no haya más protestas”, afirmó Fretes.

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El Consejo enfatizó que las disputas entre empresas o las observaciones a los pliegos no deben terminar perjudicando al beneficiario final, es decir, al aportante del IPS.

El desafío de los amparos judiciales

Además, se abordó nuevamente la viabilidad de un convenio con el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) para financiar medicamentos ordenados mediante amparos judiciales que no sean parte del listado básico de fármacos o vademécum del seguro social.

Sobre el punto, se decidió avanzar en la creación de mesas técnicas interinstitucionales que incluyan al IPS, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y eventualmente al Poder Judicial.