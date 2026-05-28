Importadores farmacéuticos urgen al Congreso aprobar ampliación presupuestaria para evitar colapso

El sector farmacéutico y de servicios de salud en Paraguay ha elevado su voz de alerta ante lo que califican como un punto crítico en la salud pública nacional.

La Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) denunció que, pese a la urgencia de la situación, un proyecto de ley clave para el Ministerio de Salud permanece estancado en el Congreso desde hace tres meses.

El proyecto, actualmente bajo análisis en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, busca modificar la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 y ampliar los objetos de gasto del Ministerio de Salud.

El objetivo central es permitir que las deudas acumuladas puedan ser saldadas mediante la próxima reglamentación de la Cesión de Pagos en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según explicó Cripfa, la normativa actual es restrictiva y solo permite el pago bajo el código 350, exclusivo para medicamentos. Esta limitación técnica excluye una vasta gama de servicios esenciales contratados por el Estado para el funcionamiento de los hospitales.

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“Esta situación es alarmante y requiere atención inmediata. Desconocemos los motivos del retraso”, señalaron fuentes del gremio, que en las próximas horas se reunirán de emergencia para evaluar medidas de fuerza ante la falta de respuestas.

Consecuencias directas para el paciente

El impacto de esta parálisis administrativa no es solo contable, sino humano. La gremial destacó cuatro ejes críticos de la inacción legislativa:

Pacientes en peligro: La falta de financiamiento para tratamientos de enfermedades catastróficas y servicios de diálisis amenaza directamente la vida de miles de pacientes. Hospitales en riesgo: La imposibilidad de pagar servicios de limpieza de quirófanos y mantenimiento de equipos diagnósticos compromete la seguridad sanitaria en los centros asistenciales. Desigualdad agravada: La crisis profundiza la brecha de acceso, dejando a los ciudadanos más vulnerables sin atención básica. Viabilidad del sector: Los proveedores de servicios esenciales enfrentan una crisis financiera que pone en jaque la sostenibilidad de las instituciones que complementan el sistema de salud público.

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Exigencia al Poder Legislativo

Desde Cripfa, el mensaje a los parlamentarios es: la salud no puede estar supeditada a tiempos políticos. “Exigimos a los miembros del Congreso que traten y aprueben de inmediato el proyecto de ley para garantizar la financiación adecuada de todos los servicios de salud”, recalcaron.

El gremio sostiene que la salud es un derecho fundamental que debe figurar como prioridad en la agenda estatal, instando a un debate abierto y transparente que permita destrabar esta situación antes de que la calidad de atención en el sistema público sufra un deterioro irreversible.