Gremio de farmacéuticas critica propuestas del MEF para saldar deuda del Ministerio de Salud

El sector farmacéutico y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se reunieron este martes para analizar la situación presupuestaria del presente año y las deudas pendientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Durante el encuentro, acordaron un plazo de tres meses para evaluar un plan de pagos de la deuda, que asciende a US$ 800 millones, además de establecer reglas claras para las compras y un mecanismo que evite que el pasivo del Estado continúe creciendo.

Édgar Villalba, vocero de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), reveló que el gremio no fue invitado a la reunión mantenida ayer entre el MEF y el sector farmacéutico.

No representa una reducción real de la deuda

Según indicó, durante el encuentro el MEF presentó una primera propuesta que contempla el pago de US$ 150 millones durante el primer trimestre del año, correspondiente a enero, febrero y marzo.

Villalba sostuvo que ese desembolso no implicaría una reducción real del pasivo acumulado, ya que el Ministerio de Salud continúa realizando compras mensuales de medicamentos por alrededor de US$ 50 millones.

En ese contexto, explicó que el esquema planteado apenas cubriría el consumo corriente del sistema sanitario, sin impactar sobre la deuda histórica.

“Ofrecieron pagar US$ 150 millones en este trimestre, pero eso no va a bajar la deuda, eso va a pagar lo que se va a comprar nomás, porque el Ministerio está comprando por US$ 50 millones cada mes”, dijo.

Reclaman actualización del presupuesto de Salud

El vocero de Cripfa afirmó que uno de los problemas estructurales es el desfase entre el presupuesto asignado al Ministerio de Salud y la demanda real de medicamentos.

En ese sentido, insistió en la necesidad de actualizar los recursos financieros de la cartera sanitaria para que pueda cubrir anualmente sus necesidades sin seguir acumulando obligaciones impagas.

Indicó que la deuda actual del MSPBS con las farmacéuticas asciende a casi US$ 800 millones, un nivel que, según remarcó, no se había registrado en los últimos 20 años.

Cesión de crédito, la otra alternativa en análisis

Villalba también mencionó una segunda propuesta discutida en la reunión, que consiste en una cesión de crédito a partir de marzo.

No obstante, aclaró que este mecanismo todavía está siendo evaluado, ya que los intereses correrían por cuenta de las empresas farmacéuticas, aunque la garantía sería el Estado.

Riesgo de quiebra de empresas

El atraso promedio en los pagos supera actualmente los 18 meses, situación que complica seriamente la operatividad del sector, según lamentó.

Alertó que la falta de cobros afecta directamente la capacidad de las empresas para cumplir con sus propias obligaciones financieras y continuar abasteciendo al sistema de salud.

De acuerdo a Villalba, Cripfa está integrada por 47 empresas, muchas de las cuales atraviesan una situación crítica debido a la mora en los pagos. Incluso, advirtió que existe riesgo de que algunas firmas lleguen a la quiebra si no se encuentra una solución de fondo.

El vocero mencionó que tienen expectativa de que Cripfa sea convocada a la reunión prevista para marzo, con el objetivo de aportar propuestas y comenzar a construir alternativas viables para el pago de la deuda.

Diferencias con la deuda del IPS

En cuanto al Instituto de Previsión Social (IPS), Villalba señaló que la deuda de la previsional con las farmacéuticas ronda los US$ 500 millones. Sin embargo, indicó que este ente no incrementa su pasivo y realiza pagos mensuales de manera sostenida.