Presunta negligencia en el Hospital San Pablo: bebé está grave en terapia intensiva

Una denuncia por presunta negligencia médica sacude al Hospital Materno Infantil ubicado en el barrio San Pablo de Asunción. Fabiana Flor acusa a los profesionales de la institución de haber retrasado de forma injustificada y con “mal trato” la realización de una cesárea a su hija, Silvia Bogado. Debido a la prolongada espera, el recién nacido, de nombre Luis, se encuentra en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Según el relato de la mujer, el calvario comenzó el pasado lunes cuando ingresaron al hospital debido a que su hija embarazada ya presentaba pérdida de sangre y un día antes había comenzado a perder líquido. A pesar de los intensos dolores, el personal médico la envió a caminar y a su casa en reiteradas ocasiones, argumentando que la dilatación era “lenta”.

Suplicaron una cesárea que llegó tarde

Hacia las 17:00, ante el dolor insoportable de la joven, la madre suplicó a los médicos que le practicaran una cesárea. Sin embargo, la respuesta fue una nueva negativa. Recién pasadas las 20:00, y tras la insistencia desesperada de la familia, la paciente fue ingresada a la sala de parto, dijo la denunciante.

“El doctor preparó los papeles de mala gana. Era muy desagradable, intratable. Nos hicieron salir otra vez, le decían que camine y que respire cuando mi hija ya no podía más ni sentarse ni pararse”, relató Flor.

La cirugía se realizó de urgencia cerca de la medianoche, sin que los familiares fueran informados. La peor noticia llegó después por parte del equipo de pediatría: el bebé nació con múltiples complicaciones tras haber aspirado meconio (su propio excremento) dentro del vientre materno, lo que afectó a varios de sus órganos. El recién nacido permanece sedado y con un pronóstico poco alentador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Flor señaló que una cardióloga externa que evaluó al niño le confirmó que la situación se pudo haber evitado: “Me dijo que no deje las cosas así, porque si se le hacía la cesárea a tiempo, esto no iba a pasar”.

Lea más: Denuncian supuesta negligencia médica tras fallecimiento de un apersona de la tercera edad en el Hospital de San Ignacio

Apunta a dos médicos y exige intervención

La denunciante identificó a los médicos que atendieron a su hija en la guardia como los doctores Cristian Leite y Domingo Chamorro, quienes, según su testimonio, evitaron dar explicaciones. “Ayer le vi por los pasillos a uno de ellos, me reconoció y me evadió”, recriminó.

Además del estado crítico del bebé, la madre continúa hospitalizada, bajo tratamiento con antibióticos y con dificultades para movilizarse, debiendo trasladarse por sus propios medios para obtener informes sobre su hijo.

La abuela criticó duramente la falta de empatía y el silencio del hospital, afirmando que pasó 15 horas sin recibir información, al punto de llegar a pensar que su hija había fallecido. Solo tras amenazar con llamar a los medios de comunicación fue atendida por un médico que, erróneamente, le dijo que madre e hijo estaban bien.

Ante este escenario, la familia exige la inmediata intervención de las autoridades del Ministerio de Salud.

Lea más: Viceministro de Salud vivió momento crítico en hospital público: “Debemos pulir los protocolos”