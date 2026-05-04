Denuncian supuesta negligencia médica tras fallecimiento de un apersona de la tercera edad en el Hospital de San Ignacio

Familiares de una persona de la tercera edad, específicamente de 69 años, denunciaron un grave hecho de supuesta negligencia médica ocurrido en el Hospital Distrital de la ciudad de San Ignacio, Misiones, el pasado 1 de mayo.

Según la denuncia, el paciente había acudido al centro asistencial el jueves 30 de abril por un cuadro de gripe avanzada, padeciendo tos y recibiendo medicación desde hacía más de quince días, siendo atendido inicialmente por una profesional médica.

La profesional solicitó varios estudios para determinar el diagnóstico. Una vez obtenidos los resultados, se diagnosticó al paciente con Neumonía Aguda.

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Ante este diagnóstico, los familiares consultaron si el tratamiento podía realizarse en dicha unidad de salud, a lo cual la profesional respondió afirmativamente, indicando que se administrarían los medicamentos correspondientes y que el paciente quedaría internado.

Durante toda la jornada del jueves y la madrugada del viernes 1 de mayo, se suministraron los medicamentos según las indicaciones, pero el paciente no mostraba mejoría.

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En la mañana del viernes fue atendido por otro profesional quien, presuntamente, cambió la medicación; sin embargo, la evolución no fue favorable.

Ante esta situación, los familiares se acercaron al médico tratante para solicitar el traslado del paciente a un centro de mayor complejidad, en este caso al Hospital Regional de San Juan Bautista, debido a que cuenta con Unidad de Terapia Intensiva. No obstante, la respuesta fue que no era necesario y que debían esperar.

Por la tarde, otro médico evaluó al paciente e indicó nuevos medicamentos. Los denunciantes afirman que la persona permanecía conectada a oxígeno en todo momento.

Tras la aplicación del nuevo tratamiento, y en menos de 10 minutos, el paciente comenzó a descompensarse. Fue entonces cuando este tercer médico, identificado como residente de tercer año, comunicó urgentemente a la familia la necesidad de derivarlo de inmediato a San Juan Bautista.

Se contactó entonces al médico terapista, quien recomendó que el traslado se realizara con el paciente intubado. Según la versión de los familiares, el médico residente no habría tenido la experiencia o el apoyo necesario para manejar la situación crítica.

Para realizar la intubación, decidieron trasladar al paciente desde la sala de internación hasta Urgencias, momento en el que le retiraron el oxígeno.

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Al llegar, intentaron el procedimiento sin éxito, maniobrando al paciente sin lograr la intubación. Ante la dificultad, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio. A pesar de los intentos de reanimación por parte del personal, no se logró revertir la situación.

El paciente falleció en menos de 15 minutos, encontrándose lúcido momentos antes. Existen pruebas que respaldan este relato, tales como videos del hospital, informes y diagnósticos.

Los denunciantes exigen la apertura inmediata de un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, destacando que “por la vida de una persona no se juega”.

Investigación del caso

El director del Hospital Distrital de San Ignacio, Misiones, Manuel Aquino, informó que ya se han solicitado todos los informes y registros, así como el historial clínico, para iniciar la investigación correspondiente.

“Estamos elaborando el informe para remitir a la VIII Región Sanitaria, quien lo solicitó. Además, estamos revisando las grabaciones del circuito cerrado y la historia clínica. Cabe señalar que hasta el momento la denuncia ha sido difundida por redes sociales, pero no se ha presentado una denuncia formal”, indicó Aquino.

Asimismo, desmintió que el paciente estuviera solo a cargo de un médico residente, asegurando que en todo momento fue asistido por el jefe de guardia, el Dr. Diego Velázquez, especialista en clínica médica.

“Desmiento categóricamente esa versión; corroboramos la presencia del personal y el paciente fue atendido en todo momento por el Dr. Velázquez”, afirmó.