Video: así se ve la réplica interactiva en 3D del Panteón Nacional de los Héroes

Mediante una fusión de la tecnología de con la idea de recordar la memoria histórica de Paraguay, un equipo de ingenieros italianos de la firma Musa Progetti presentó el modelo digital e interactivo del Panteón Nacional de los Héroes.

Esta iniciativa busca transformar la manera en que se preserva y pone en valor uno de los edificios más icónicos de la capital, Asunción, ya que permite “aproximarse” al monumento desde cualquier parte del mundo.

La réplica virtual fue desarrollada sobre Matterport, una plataforma de datos que genera maquetas digitales interactivas en 3D.

Asimismo, la plataforma tiene un funcionamiento similar a Google Street View, pero optimizado para interiores, por lo que como se mencionaba, el sistema permite a los usuarios hacer un recorrido virtual.

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¿Dónde veo el modelado 3D?

El modelo digital 3D del Oratorio y Panteón Nacional de los Héroes fue presentado el 26 de mayo pasado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde “la tecnología y el patrimonio se encontraron para reflexionar sobre nuevas formas de preservar y poner en valor nuestra identidad arquitectónica”.

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Para ver el modelado en 3D -que sería actualizado a futuro-, uno puede ingresar a este enlace.

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