Carapeguá: denuncian invasión de moscas y contaminación atribuida a fábrica de abono

El humo y olor nauseabundo que despide la gallinaza y la proliferación de moscas son problemas que supuestamente ocasiona una fábrica de abono orgánico instalada en el acceso a la ruta Carapeguá–Acahay.

Vecinos advierten que el impacto ambiental se percibe incluso en horarios escolares, generando preocupación por la salud de niños y familias.

La presencia de una institución educativa y otros comercios cerca eleva la preocupación por la exposición constante a los contaminantes.

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Denuncias sin respuesta

Ana Alonso, vecina de la zona, expresó que el olor empeoró en los últimos meses, lo que vuelve el ambiente “insostenible”.

Por su parte, Ramón Arce, propietario de una panadería del lugar, indicó que intenta mitigar la presencia de moscas con mallas protectoras, aunque el olor y el humo persisten.

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Dijo que los vecinos y el también han presentado reclamos ante instancias ambientales, sin obtener respuestas concretas hasta el momento.

Aseguró que en el predio se observan montículos de gallinaza cruda al aire libre, lo que agrava la situación sanitaria.

Ante esta situación la comunidad reclama mayor intervención de la Municipalidad y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), para verificar el cumplimiento de normas ambientales.

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Versión de la empresa

El inspector general de la Municipalidad de Carapeguá dijo desconocer si la empresa cuenta con habilitación legal y que añadió que en la Comuna no se recepcionó ninguna denuncia formal sobre la planta en cuestión.

Uno de los socios de la firma, Emilio Valiente, afirmó que la empresa está al día con sus obligaciones legales ante la Municipalidad y que su actividad está autorizada por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.